Libertadores: Jugador uruguayo afuera de la primera fase por insólito error administrativo

Guaraní de Paraguay presentó su lista de buena fe para la primera fase de la Copa Libertadores, que lo tendrá debutando este miércoles a las 19:15 horas frente a San José de Oruro y disputando la revancha siete días después en Asunción. Un hecho tan simple y natural para equipos que suelen jugar competencias internacionales derivó en un insólito episodio que terminó con la renuncia de su gerente deportivo.

El mediocampista uruguayo Rodrigo Fernández, quien llegó al club a comienzos de 2019 procedente de Danubio y disputó desde entonces 40 partidos, iba a ser titular pero se quedó afuera del viaje. ¿El motivo? Por un increíble error ni siquiera fue inscripto entre los 30 jugadores que tendrá a disposición el entrenador argentino Gustavo Costas.

“Ahora me enteré que no me pusieron en la lista. Estoy muy dolido. Me dijeron que fue por error. Supuestamente se confundieron y pusieron en la lista Roberto en lugar de Rodrigo”, contó el volante de 24 años al programa radial Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM de Asunción.

¿Quién es Roberto? Roberto Fernández, un defensor de 19 años que disputó 11 partidos en el primer equipo y que no podrá estar a la orden para estos partidos por encontrarse con la selección paraguaya sub-23 en el Preolímpico de Colombia.

El insólito episodio llevó al gerente deportivo aurinegro, Gerardo Valinotti, a renunciar.

