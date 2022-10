Libertadores: Guillermo Varela y Arturo Vidal en duda para la final del sábado en Flamengo

Fútbol Internacional

Flamengo, que el sábado disputará la final de la Copa Libertadores frente al Athletico Parananese en Guayaquil, aún no sabe si podrá contar con el volante Arturo Vidal y con el lateral Guillermo Varela, quienes siguen sin entrenar con el equipo por lesiones.



El conjunto de Río de Janeiro informó este lunes que el chileno ya fue dado de alta tras haber sido sometido a un drenaje por un trauma en el tobillo derecho, pero que aún no volverá a los entrenamientos debido a que será sometido a tratamiento, y que al uruguayo se le diagnosticó un problema muscular.



“Vidal recibió alta del hospital este lunes tras el drenaje realizado en la pierna derecha y será sometido a un tratamiento a partir del martes en el Centro de Entrenamiento”, informó el club más popular de Brasil en sus redes sociales. El chileno jugó cuatro partidos en la Libertadores 2022 y uno solo como titular.



Sobre Varela, anunció que “se le diagnosticó una lesión en el músculo posterior de la pierna izquierda” y que también será sometido a un tratamiento por parte de los médicos. El uruguayo de 29 años registra seis minutos jugados en la Libertadores 2022, entrando en la semifinal de vuelta ante Vélez Sarsfield, y por el Brasileirao 234 repartidos en cuatro encuentros.



Otro de los jugadores que está bajo cuidados médicos es el centrocampista Thiago Maia, un habitual titular para el entrenador Dorival Júnior y que sufrió un golpe en el partido del pasado miércoles en que Flamengo conquistó el título de la Copa do Brasil al imponerse a Corinthians en la final. Maia es tratado por una inflamación en la rodilla derecha.



Voceros del club informaron que los tres permanecen por ahora en la delegación que viajará el miércoles a Guayaquil, la ciudad ecuatoriana en la que se disputará la final de la Libertadores, y que estarán a disposición del técnico en caso de que sean liberados por los médicos.



Las mismas fuentes admitieron, sin embargo, que lo más probable es que Varela no aparezca ni en el banco de suplentes en Guayaquil debido a que su lesión exige un tratamiento más prolongado. En su posición juega Rodinei, un habitué entre los 11 elegidos por Dorival Júnior. Cuando no es titular, juega Matheuzinho.



Otro que estará en la delegación que viaja a Ecuador pese a que también está bajo cuidados médicos es el también volante chileno Erick Pulgar, que es tratado por un golpe en un tobillo.



Lo más probable es que Pulgar tenga algunos minutos en el partido de este lunes en que Flamengo recibirá al Santos por el Brasileirao, para intentar acelerar su recuperación y que esté entre los titulares el sábado.

EFE / FútbolUy