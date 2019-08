Libertadores: Flamengo eliminó a Emelec por penales y jugará frente al Inter

Flamengo ganó su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Emelec por penales, luego de perder 2-0 en la ida en Guayaquil y ganar por idéntico tanteador en Maracaná, donde sufrió hasta el final pese a conseguir dos goles tempraneros.

Gabriel Barbosa abrió el score a los 10' de penal gracias a una polémica falta pitada por Néstor Pitana y chequeada en el VAR de Oscar Bagüí sobre Rafinha, y apenas nueve minutos más tarde igualó la serie el propio Gabigol con una buena definición de zurda tras desborde de Éverton Ribeiro por izquierda.

El partido estaba a pedir de Flamengo, que se perfilaba para golear. No obstante, el elenco ecuatoriano pudo plantar sus líneas bien cerca de su área y aguantó el resto del partido. Si bien no inquietó de contragolpe, el conjunto eléctrico ya no sufrió tanto.

El cuadro rubronegro tuvo una oportunidad muy clara a los 61' a la salida de un córner, pero el defensor Thuler le erró al arco en posición inmejorable. A esa altura ya estaba en cancha Giorgian de Arrascaeta, que entró a los 58' pero no pudo cambiar el trámite.

Flamengo no pudo quebrar la resistencia de Emelec y fue a los penales, donde estuvo más certero. De Arrascaeta, Bruno Henrique, René y Rafinha anotaron sus disparos. Brayan Angulo y Gabriel Cortez hicieron lo propio del otro lado, pero el arquero Diego Alves tapó el disparo de Dixon Arroyo y se estrelló en el travesaño el del uruguayo Nicolás Queiroz.

El conjunto dirigido por el portugués Jorge Jesús será rival de Inter de Porto Alegre, y el ganador de esa serie de cuartos de final jugará semifinales ante Palmeiras, Gremio o Libertad.