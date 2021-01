Libertadores: Conmebol publicó los audios VAR del polémico Palmeiras ante River Plate

Fútbol Internacional

"River no queda afuera por lo que hizo Palmeiras, queda eliminado por el VAR. No hay otra lectura para hacer", dijo Javier Castrilli.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Confederación Sudamericana de Fütbol publicó los audios del VAR del partido de vuelta por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores con triunfo por 2-0 de River Plate ante Palmeiras de visitante y que estuvo repleto de polémicas.

Conmebol dio a conocer los intercambios entre el árbitro principal, el uruguayos Esteban Ostojich y los integrantes del sistema de videoarbitraje en el Allianz Parque, que terminaron en las decisiones que son muy cuestionadas desde la vecina orilla.

Uno de los que fue durísimo fue el ex arbitro internacional, Javier Castrilli, que aseguró: "lo que más duele es que River no queda afuera por Palmeiras, queda eliminado por el VAR. No hay otra lectura. Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta para encontrar la aguja en el pajar y todos los elementos que no beneficiaran a River", aseguró en ESPN.

"A Ostojich quiero separarlo de Nicolás Gallo, responsable de todo lo que pasó anoche en el último cuarto de hora de partido. Aunque, de todas formas, al árbitro se le cae el partido. Su debacle comienza después de anular el penal que previamente había visto y dado. Luego se da cuenta de que realmente lo inventó Suarez y allí se le cae el partido. Comienza a sancionar cosas inexistentes, faltas en ataque por ejemplo. Ostojich se va del partido. Tenía más ganas y desesperación por terminar el partido que los propios jugadores de Palmeiras", cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy