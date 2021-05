Libertadores: Conmebol presionó y Nacional se presenta frente al Atlético Nacional

Fútbol Internacional

Los albos anunciaron su decisión de no jugar y desde la Conmebol entienden que le dieron garantías. El partido comenzará a las 00:00.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional anunció en primera instancia su decisión de no presentarse al partido de la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores frente a Atlético Nacional de Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

Sobre las 14:30 horas locales (dos menos que en Uruguay) llegó a la puerta del hotel que alberga al plantel tricolor un grupo de manifestantes que se oponían a la disputa del partido, dado el contexto de crisis social que vive el país. Además, mostraron pancartas marcando su postura contra la disputa de la Copa América en tierras cafeteras.

Una hora después del episodio, que retrasó la partida hacia el estadio de la utilería (los primeros integrantes de la delegación que debían trasladarse hasta el escenario), los directivos albos informaron a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que el equipo no se presentaría.

La Conmebol, en conjunto con la Alcaldía de Pereira, ofreció garantías a Nacional para llegar al estadio, pero los tricolores se mantuvieron firmes en su postura pese a la presión del ente rector del fútbol sudamericano.

Un periodista colombiano publicó un video dando cuenta de que “si Nacional no se presenta es porque simplemente no le da la gana”, con un video que muestra al ómnibus que llegó hasta el lugar para trasladar al plantel. No obstante, a escasos metros había más manifestantes que hacían que la salida del vehículo fuera riesgosa.

Si @Nacional no se presenta al estadio Hernán Ramirez Villegas es porque simplemente no le da la gana... Las condiciones están dadas y todo bajo control. @nacionaloficial cómo local ha cumplido. pic.twitter.com/mU8BKiL0vJ — Juan Carlos Jiménez (@radiojuancjh) May 13, 2021

En paralelo, los jueces y los miembros del plantel de Atlético Nacional llegaron sin problemas al estadio, al punto tal de que el equipo locatario anunció en sus redes sociales la formación titular. En paralelo, algunos futbolistas empezaban a hacer el calentamiento al igual que los árbitros.

Alineación titular para disputar el encuentro de hoy por Conmebol Libertadores pic.twitter.com/Z3iHWSFOl6 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 13, 2021

Nacional es consciente de las posibles sanciones, que van mucho más allá de la pérdida de los puntos. El reglamento prevé la descalificación del certamen, una importante multa y hasta una posible suspensión que tiene como tiempo máximo un período de cinco años.

Tras haber intentado sin éxito que el partido se cambiara de país o se postergara para el jueves o viernes, los directivos tricolores tuvieron que ceder. La Conmebol anunció que el cotejo comenzará una hora más tarde de lo previsto.

?? El partido entre @nacionaloficial y @Nacional se atrasa una hora.



? Comenzará a las 22:00 de Colombia, las 00:00 de Uruguay. pic.twitter.com/mFSsgGQknF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 13, 2021

Una vez que se dio la confirmación de la Conmebol, comenzó el movimiento de la delegación de Nacional como para partir hacia el estadio, según informó desde el lugar de los hechos Radio Uruguay a través del equipo periodístico 'Vamos que vamos'.

El Decano del Fútbol Uruguayo se prepara para salir al partido contra @nacionaloficial



¡Creemos en grande!#EsNacional #BolsoSosMivida pic.twitter.com/431zAsKCOE — Nacional (@Nacional) May 13, 2021

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy