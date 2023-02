Libertadores: “Vamos a salir a matar” en la vuelta, dijo Emiliano Gómez, de Boston River

Fútbol Internacional

“Tuvimos chances como para hacer más goles, pero no nos podemos quedar con eso”, dijo el atacante de 21 años tras el 3-1 ante Zamora.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Emiliano Gómez, futbolista de Boston River que convirtió en el triunfo 3-1 frente a Zamora de Venezuela por la ida de la Fase 1 de Copa Libertadores, dialogó con Todo pelota de Carve Deportiva. “El equipo está muy bien y eso influye en cada uno de nosotros”, comenzó diciendo.

“Tuvimos chances como para hacer más goles, pero no nos podemos quedar con eso. Ahora nos toca la vuelta, que va a ser un partido muy complicado. Nos metieron ese gol que les va a servir, pero vamos a salir a matar allá”, añadió el atacante de 21 años.

“En el plantel tenemos mucho nivel y podemos pelear las dos cosas”, afirmó, mientras que, sobre su actuación personal, destacó: “Estoy en mi mejor momento porque arranqué conociendo al equipo desde el inicio. Me siento feliz”.

El entrenador, Daniel Farías, les habló “de las individualidades que tenían porque los conocía a varios”. “Los estuvimos analizando como jugaban y él trataba de decirnos como podíamos hacerles daño”, ahondó Gómez sobre el DT venezolano.

“Siempre es complicado un cambio y tuvimos poco tiempo de trabajo, pero al final nos conocimos entre todos y el equipo está muy bien, muy unido”, dijo, y explicó que Farías “tiene un juego similar al de Nacho (Ignacio Iturralde, exentrenador de Boston River), pero es un poco más directo”. “Nos inculcó eso y nos adaptamos bien a su juego”, agregó.

Con respecto a la clasificación, dijo que “no” está asegurada porque “hicieron un gol” y van “a jugar con su gente”. “Tenemos que salir a ganar y sabemos que va a ser un partido muy duro por más que tengamos esa diferencia de dos goles”, comentó.

“Es impresionante” lo que “corre y juega” Cristian Olivera, afirmó. Luego de la asistencia que le brindó en gol, contó: “Le agradecí y le dije que no tuve ninguna para darle”. “Lo importante es que gane el equipo y con eso estamos todos felices. Quien hace goles o no, no es importante”, finalizó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy