Libertadores: “Nuestra mentalidad fue venir a ganar y resolver rápido”, dijo Santos Borré

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

"Sabíamos que iba a ser una serie dura, difícil, siempre iban a pelear, a estar en partido, a disputar cada pelota. Nuestra mentalidad fue venir a ganar, resolver rápido, la expulsión del arquero abrió un poco más de espacio", manifestó Rafael Santos Borré, quien metió un triplete en la victoria de River Plate 6-2 ante Nacional en el Gran Parque Central por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

"Los jugadores de Nacional siempre pelearon y nos hicieron daño en esas dos jugadas, pero pudimos cerrar la llave como teníamos pensado", expresó el delantero colombiano en conferencia de prensa.

"Fue importante enfocarnos en nosotros, no mucho en el rival, pensamos que si estábamos bien, sólidos, con contundencia y voracidad, íbamos a ganar la llave con contundencia y eso se vio reflejado en la llave y nos pone contentos", expresó.

Santos Borré dejó en claro que no se "imaginaba esto, es una llave de Libertadores, parece normal que estemos todo el tiempo ahí, que seamos protagonistas, pero no es fácil porque el camino es difícil, somos un rival al que le quieren competir. Estamos nuevamente en semifinales, que no es nada fácil".

Por último, se refirió a que con estos tres goles se convirtió en el máximo anotador de la era de Marcelo Gallardo en River Plate con 44 gritos: "El grupo me ayudó mucho en este camino, al principio no fue nada fácil acostumbrarme a esta idea de juego del entrenador, tuve compañeros fantásticos en el camino, encontré un lugar donde tengo felicidad y estoy en un grupo fantástico. Me propongo seguir creciendo, ganando títulos, y que eso vaya de la mano con las cosas personales".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy