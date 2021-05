Libertadores: "Fuerza Colombia. El show no puede continuar a cualquier precio", dijo Sorín

Lo sucedido en Colombia en los partidos de Copa Libertadores, en la visita de Nacional a Atlético Nacional a Pereira y Ríver Plate argentino a Junior de Barranquilla con las manifestaciones sociales y enfrentamientos sucitados, siguen generando diversas repercusiones a nivel continental.

Uno de los que tomó la palabra para dar su opinión fue el ex lateral millonario y de la selección argentina, Juan Pablo Sorín, que fue contundente y dijo: "el show no debe continuar a cualquier precio".

Sorín, en redes sociales, fue muy claro en criticar a la Conmebol por la decisión de jugar los partidos y escribió es una: "vergüenza que se hayan jugado Junior vs River Plate y Atlético Nacional vs Nacional ayer".

"En Colombia -hay- conflicto social, represión policial, cantidad de muertos y desaparecidos que suben día a día lamentablemente", reflexionó enmarcando la situación actual.

"Fuerza Colombia. El show no puede continuar a cualquier precio", terminó escribiendo para cerrar su manifestación pública.

vergüenza q se hayan jugado @JuniorClubSA vs @RiverPlate / y @nacionaloficial vs @Nacional ayer en #Colombia conflicto social, represión policial, cantidad d muertos y desaparecidos q suben día a día lamentablemente Fuerza #Colombia El show no puede continuar a cualquier precio