Libertadores: ¿Cuál fue el pedido de Gabriel Neves a Marcelo Gallardo en el final?

La diferencia que hubo entre un equipo y otro fue un enorme. Más que nada tras la expulsión de Sergio Rochet a los 17' por su infracción a Mathías Suárez. Después de esto el partido se hizo muy cuesta arriba para Nacional y se le facilitó a River Plate para ganar 6-2 en el Gran Parque Central y clasificarse a las semifinales de la Libertadores.



Ni bien finalizó el encuentro, Gallardo tuvo un gran gesto con todos los jugadores de Nacional: los saludó uno por uno. El "Muñeco" posee un gran cariño por el tricolor porque fue el club donde se retiró y comenzó a dirigir.

Sin embargo, hubo un saludo que llamó la atención y fue el de Gabriel Neves. El volante abrazó a Gallardo y, además, le hizo un pedido especial: "Mucha suerte. Salgan campeones". En el último tiempo se coqueteó con la posibilidad de que el mediocampista de 23 años pase al "Millonario".

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, reconoció las conversaciones entre los dos clubes por Neves. El que se refirió a este tema fue Gallardo en la conferencia de prensa tras el encuentro de ida en Buenos Aires.

"No me corresponde hablar de eso. Me parece hasta de mal gusto relacionar con nosotros a un futbolista que vamos a enfrentar y cuando no hay ni siquiera nada de parte mía. No pasó nada. No hubo ninguna manifestación de interés. Se lo relaciona porque siempre alguien habla. Pero no me parece bueno porque no me corresponde", sostuvo el "Muñeco".

Si se diera el pase de Neves a River Plate, el volante uruguayo podría estar a la orden para jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Debido a las últimas modificaciones que hizo Conmebol estaría habilitado para estar en dicha competencia.

