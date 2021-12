Lewandowski fue sacado de contexto y tuvo que explicar lo que era un elogio a Messi

Fútbol Internacional

Robert Lewandowski respondió a los comentarios de Lionel Messi que dijo que France Football (el medio encargado de la premiación del Balón de Oro) le debía un trofeo por su actuación del 2020.

En su respuesta dijo que quedó triste luego de quedar en segundo puesto a pesar de que estaba orgulloso de competir en el mismo nivel que el futbolista del PSG.

En su entrevista, Lewandowski dijo algo que muchos creyeron era una ofensa hacia Messi. Sin embargo, si se agrega el contexto de la entrevista, la premisa de que el polaco quiso ser irrespetuoso con Messi, se cae.

La frase en cuestión fue cuando dijo: “Me gustaría que fuera una declaración sincera y cortés de un gran jugador y no solo palabras vacías”.

Lo que muchos entendieron con esto es que Lewandowski no le creyó el discurso a Messi y que le sonó falso.

Sin embargo, eso no es lo que quiso decir. El polaco había comentado lo siguiente justo antes de eso: “No estoy muy entusiasmado con mis chances de obtener el Balón de Oro 2020”.

Luego, aclaró en el programa Kicker lo que quiso decir:

“Nunca quise decir que las palabras de Lionel Messi no fueran sinceras o serias. Por el contrario, me sentí elogiado por el discurso de Messi en Paris, en el que él expresó, en su opinión, que yo merecía el Balón de Oro del 2020. Lo que yo quiero decir es que me gustaría que las palabras de Messi fueran escuchadas”, aclaró el delantero.

“Yo respeto y aprecio muchísimo a Messi y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro”, concluyó Lewandowski.

