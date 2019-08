Leo Fernández: "Pasé momentos durísimos para poder vivir mi gran sueño como futbolista"

Fútbol Internacional

Leonardo Fernández, que llegó a la Universidad de Chile a préstamo de Tigres de México, tuvo un debut auspicioso ante Unión La Calera y despertó el interés de los medios trasandinos que rápidamente fijaron su atención en el uruguayo.

Este fue el caso del portal digital en cancha que entrevistó al ex futbolista de Fénix, quien contó parte de su historia en el balompié y sus aspiraciones de futuro.

"A los cuatro años empecé jugando baby fútbol en Uruguay, en el club Nuevo Amanecer. Ahí jugué de los cuatro hasta los nueve, luego jugué en Diablos Rojos hasta los 12, y de ahí pasé a Fénix, que fue el club donde me formé e hice las inferiores", aseguró Fernández.

Consultado sobre cuales fueron sus referentes contó: "seguía a Recoba, a Forlán. Puedo decir muchos, ya que en el fútbol uruguayo tenemos muy buenos jugadores, que transmiten mucho fuera de la cancha también y esas cosas te hacen aprender de ellos. Después, de afuera, me gustaba mucho Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi; pero de niño trataba de imitar a ‘Dinho'".

"Todo ha sido 90% apoyo de mi familia y el otro 10% es lo que he hecho yo", dijo sobre su presente en el fútbol: "es fundamental, la familia es el cable a tierra. Cuando estás mal, ellos te bancan. Son lo principal que tengo como para que hoy esté viviendo el sueño que siempre tuve. Cuando eres chico no piensas tanto estas cosas, como ser profesional, no pensaba en esto como un trabajo".

"Pasé por cosas durísimas, capaz que otros pasan cosas peores, pero yo pasé cosas muy duras, no lo puedo negar. Viví momentos complicados, donde la familia siempre era la que te mantenía. Tuve que seguir con perseverancia, entiendo que no era fácil. De ahí tuve mentalizarme, trabajar y esperar el momento, y cuando me llegó lo aproveché. Agradecido siempre de todos los técnicos que tuve, tanto en Fénix como en la selección uruguaya", mencionando.

Por último se refirió a los elogios que recibió de Diego Forlán y señaló que los tomó: "con orgullo y sabiendo que todo eso lleva trabajo. Teniendo claro que debo seguir mejorando. Lo que él quiere decir es que voy por buen camino, que soy chico. No me puedo enloquecer y decir "ya está, si Forlán lo dijo"... lo que sé es que debo seguir trabajando mil veces más".