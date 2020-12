Leandro García Morales: "Todos los errores fueron de Nacional y todavía se victimizan"

Básquetbol

Leandro García Morales, una de las grandes figuras de Aguada, fue muy crítico con lo que sucedió en la noche del martes previo a la suspensión del duelo ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde los albos calentaron con jugadores de sus divisiones formativas.

Luego del anunció de la suspensión al menos hasta el 18 de diciembre de los deportes "bajo techo" o en espacios cerrados que obligó a postergar los partidos, el jugador rojiverde fue entrevistado en los micrófonos de VTV.

“Me quedo sin palabras para explicar este papelón. Estos chicos (Nacional) no tenían que venir a hacer esto. No pueden estar haciendo una actuación, mientras los dirigentes manipulan hasta último momento con resultados deportivos” Leandro García Morales en VTV. @TIRANDO1010 pic.twitter.com/ucpr3Pd9Us — Hernán Braga (@hernanbraga1) December 1, 2020

"Me quedo sin palabras para explicar el papelón este", comenzó diciendo: "estos chicos no tenían que venir a hacer esto, los padres no pueden permitir que vengan. Todos tienen edad para ser mis hijos y no pueden estar haciendo una actuación cuando los dirigentes manipulan por atrás hasta último momento especulando con resultados deportivos", dijo sobre los chicos tricolores que calentaron preparando el cotejo.

"Quedo todo desvirtuado, como a Nacional se le infectó el equipo se termina la liga" y recordó sus dichos en redes sociales sobre lo sucedido: "después que la federación sacó su comunicado me pareció oportuno exponer cual fue la situación porque esto no puede pasar como si nada. Son cosas muy graves".

Al hueso

García Morales además aseguró: "así como Nacional anda averiguando las cosas por atrás, sabíamos que el partido se iba a suspender, a pesar de todo el teatro de no nos presentamos, luego sí, jugamos o no, salgo a calentar, me pongo una camiseta con un mensaje. Son toda ridiculeces que no pertenecen a nuestro basquetbol, estamos trayendo cosas del fútbol que no son necesarias".

"Todos los errores son de Nacional", dijo en forma contundente: "pasaron por arriba de la Federación para conseguir un permiso a través del Ministerio de Salud para jugar con un jugador infectado, el mismo no solo infectó a todos los jugadores de Nacional, sino que también lo hizo con los de Defensor Sporting y los nuestros. No se pueden hacer las cosas así y todavía se victimizan"

"Lo que pasó es una barbaridad absoluta, un error grave en emergencia sanitaria y por donde lo mires es una barbaridad", cerró.

