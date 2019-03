Leandro Cabrera y el gran presente del Getafe: “Dicen que somos el equipo más sucio”

Fútbol Internacional

Leandro Cabrera vive un presente inmejorable en el Getafe, equipo que arrancó La Liga de España 2018/19 con el objetivo de mantener la categoría y que hoy se ubica cuarto. De mantener esa posición en las 12 fechas que restan, clasificará a la Champions League. Si termina quinto o sexto, se meterá en la Europa League.

“He tenido buenos años en Segunda División, pero ahora la exigencia es infinitamente superior por la calidad de los delanteros a los que hay que defender. En Primera División cualquier equipo te mata. Por suerte me siento bien y que le respondo al equipo, y tengo la confianza del entrenador por la confianza que me da. Creo que es mi mejor año”, contó el Lele al programa Quiero Fútbol, de Sport 890.

“Por suerte el equipo está rindiendo muy bien. Encontrarse en esta posición a esta altura del campeonato no es casualidad y nos reconforma a todos. Es muy difícil porque tenemos una manera de jugar que exige mucho físicamente, pero lo estamos aguantando bien y los resultados acompañan. Esperemos seguir así”, dijo el Lele

“El objetivo del club y de nosotros siempre fue la permanencia. Por una cuestión de presupuesto y la categoría del resto de los jugadores que compiten contra uno, en los papeles hay equipos muy superiores. Algunos están abajo nuestro y nos triplican en infraestructura y salarios. Cada partido que ganamos es un premio. Ahora estamos en posición de Champions pero sabemos que es difícil terminar ahí, aunque no renegamos de esa situación y no huimos de ella. La disfrutamos y ojalá estemos hasta el final”, contó.

Cabrera viene de anotarle un gol al Betis en lo que fue victoria 2-1 a domicilio el pasado domingo. A su costado izquierdo fue titular Mathias Olivera, y como lateral derecho estuvo Damián Suárez. Por delante, como eje del mediocampo, arrancó jugando Mauro Arambarri, y en el segundo tiempo ingresó Sebastián Cristóforo.

Un entrenador exigente y una presión alta asfixiante

El zurdo zaguero uruguayo de 27 años destacó de su entrenador, José Bordalás, que es “muy exigente” en cada entrenamiento, y recordó que “llegó al Getafe con el equipo penúltimo en Segunda División, pero se metió en playoff y ascendió”. “En la 2017/18 terminamos octavos y no nos metimos en la Europa League por dos puntos”, agregó el ex Defensor Sporting, quien disputó 21 de los 26 partidos de su equipo en esta campaña.

“Los dos partidos que perdimos de visitantes en La Liga fueron con Real Madrid en el Bernabéu y con Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, algo normal para cualquier equipo chico. Al otro día el entrenador nos agarró y nos dijo de todo; que no podíamos perder, que teníamos que ganar y que parecía que nos cagábamos. Ni siquiera te permite pensar que son tres puntos perdidos. Me ha pasado de estar en otros equipos donde si perdías, no pasaba nada”, ponderó.

“Nuestra característica principal es defender arriba, saliendo a presionar a muerte y estando lejos de nuestra área. No nos gusta meternos atrás, aunque no somos de tener la pelota. No le gusta al entrenador que nos pasemos la pelota. ¿Para qué hacer 400 pases atrás? Si podemos llegar en dos pases, llegamos en dos pases. Hemos ganado partidos 3-0 y teniendo el 30% de la posesión, pero sin que nos patearan una sola vez”, valoró.

“Cuando les ganamos se quejan”

Cabrera explicó que tanto él como los otros cuatro uruguayos del plantel son “muy de la característica que el entrenador quiere; aguerridos y calentones”. “El carácter es algo que al entrenador le gusta. Me siento muy orgulloso y los conozco. Me pone muy feliz que los cinco juntos estemos haciendo un gran año”, indicó.

El Lele reconoció que ahora sube la temperatura de partidos con algunos rivales contra los que antes no había ningún tipo de inconveniente, dada la posición que logró Getafe en la tabla. “Les molesta. Por ejemplo con el Valencia hemos tenido eliminatorias de Copa del Rey y después en La Liga los partidos se pican, pero se pican mal. En la vida se hubiera picado un Valencia-Getafe. Al final esas cosas pasan porque sos un equipo muy molesto y muy pesado, y realmente ponés en jaque a tremendos equipos”, expresó.

“Después salen a hablar, y es real. Cuando perdés no dicen nada, pero cuando ganás les molesta. De nosotros dicen que los cagamos a patadas, que somos el equipo más sucio de La Liga y que somos el equipo que más faltas hace. Todo eso lo dicen y sacan artículos en los periódicos. Si hacés todo eso y perdés, no dicen nada. Pero como estás en una posición que para nosotros es de privilegio, todo el mundo se queja. Nosotros a lo nuestro y ojalá nos siga yendo así”, agregó.