Leandro Cabrera sobre ir al Mundial: "Intentaré mantener el nivel y la regularidad"

Fútbol Internacional

"Es algo que no te crees cuando ocurre y me gustaría ser parte del plantel", dijo el zaguero del Espanyol de las convocatorias con Uruguay.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El uruguayo Leandro Cabrera, jugador del Espanyol, dialogó con La Pizarra de Quintana de Radio Marca de España y valoró la temporada del equipo, el partido ante Real Madrid y su posible convocatoria al Mundial con Uruguay.

Con respecto a la salvación del descenso, donde está ocho puntos por encima, dijo que "queda poco para sellarla matemáticamente. Era el primer objetivo de este año y nos hubiese encantado conseguirlo antes".

"El resto de equipos recién ascendidos también lo han tenido muy complicado. Tenemos mucha historia a la espalda y la primera vuelta la hemos hecho muy bien, pero "podríamos haberlo hecho mejor, pero también peor", añadió con respecto a la temporada en LaLiga.

El equipo periquito enfrenta el próximo sábado al Real Madrid, equipo que necesita un punto para ser campeón y afirmó que "es uno de los partidos donde tienes que rozar la perfección" porque "es uno de los mejores equipos del mundo".

"Hicimos un gran partido en casa, pero nos dimos cuenta que a la mínima que le diésemos lo aprovechan. Tienen mucho talento", añadió.

Además, Karim Benzema "puede ser el delantero más en forma" y "cuando te enfrentas a grandes equipos te esfuerzas tanto por no quedar mal contra ellos que preparas la semana de manera especial".

Por último, aseguró que "me gustaría ir al Mundial" con Uruguay. "Es algo que no te crees cuando ocurre y me gustaría ser parte del plantel. Intentaré mantener el nivel y la regularidad", cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy