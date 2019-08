LeBron James celebró el festejo de Griezmann en el Camp Nou. ¿Habrá intercambio?

Barcelona goleó al Betis 5-2 como local por la segunda fecha de La Liga de España y Antoine Griezmann fue la gran figura. Tras comenzar perdiendo, el francés metió los primeros dos goles y luego aportó una asistencia para el quinto tanto, anotado por el chileno Arturo Vidal.

En su segunda conquista, que fue para el 2-1 parcial a los cinco minutos de la etapa complementaria, el atacante francés recogió unos papeles picados con los colores del equipo culé y los lanzó hacia arriba mirando hacia la tribuna.

El gesto hizo recordar al basquetbolista LeBron James y un ritual antes de los comienzos de los partidos, momento en el que se frota las manos con un polvo para ganar adhesión en las manos y luego lo arroja hacia arriba de cara al público.

“Te vi, hermano. Partidazo y una celebración con tiza/papel perfecta”, escribió en Twitter el mejor jugador de los últimos años en la NBA. “¿Estás listo para cambiar tiza por confeti? Gracias, ídolo”, respondió el francés en la misma red social.

Are you ready to change chalk for confetti ? Thank you idol! ?????? https://t.co/0BnPnF59Xs