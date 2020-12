Las 20 noticias deportivas más vistas de 2020: Cavani, Suárez y nada de coronavirus

Más deportes

Noticias deportivas y no tanto, un reclamo millonario contra Casal y las repercusiones de un clásico en la neblina se robaron los clicks.

1 Cavani escribió “gracias negrito” y la FA le abrió expediente disciplinario por racismo LEER NOTICIA

2 Madrid: La lujosa mansión de Luis Suárez en la Finca. Uno de sus vecinos es Sergio Ramos LEER NOTICIA

3 Julio Recoba, el hijo de Álvaro que no tiene relación con él y espera su chance en Fénix LEER NOTICIA

4 Falleció Norma Micol, la madre del arquero uruguayo Fernando Muslera LEER NOTICIA

5 Conmebol: Reclamo millonario a empresa de Casal por sus “dos años de irresponsabilidad” LEER NOTICIA

6 ¿Cómo se vio el clásico uruguayo desde el exterior? Hasta Marcelo Tinelli opinó LEER NOTICIA

7 Habló la expareja de Hulk tras el casamiento con su sobrina: “Enterré una hija en vida” LEER NOTICIA

8 El niño de Peñarol que gritó el tercer gol en una familia de Nacional conocerá al plantel LEER NOTICIA

9 Los tuits de la novia de Nández, furiosa “porque estaba en el baile con unas nenas” LEER NOTICIA

10 Fue asesinado Nahuel Miranda, un futbolista de la categoría sub-16 de Progreso LEER NOTICIA

11 Nacional: “Que ganas de dar nombres y no puedo”, escribió la esposa de Bergessio LEER NOTICIA

12 Barcelona: Ronald Koeman llamó a Luis Suárez para avisarle que no cuenta con él LEER NOTICIA

13 Falleció Julio César Sánchez Padilla a los 88 años LEER NOTICIA

14 Diego Maradona dejó por escrito su última voluntad: ser embalsamado y exhibido a la gente LEER NOTICIA

15 Italia: Se confirmó que el examen de italiano que dio Luis Suárez fue un fraude LEER NOTICIA

16 Claudio Flores y la “solución” para un tatuaje de Lores con la camiseta de Peñarol LEER NOTICIA

17 Básquet: Falleció Ignacio de León por un paro cardíaco mientras jugaba un partido LEER NOTICIA

18 Danubio echó al directivo Facchín por decir: “hay niñas que desean que les miren el culo” LEER NOTICIA

19 “Su novia no me quiere mucho por mi forma de ser”, lamentó el ex representante de Valverde LEER NOTICIA

20 Gerardo ‘Boca’ Arias: “El fútbol no vuelve por el Frente Amplio porque dejó un país arruinado” LEER NOTICIA

