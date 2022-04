Larriera salió al cruce: "Es una bomba Peñarol, pero una bomba donde quiero estar"

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, analizó el presente del club tras el triunfo por 1-0 ante Montevideo City Torque por el Apertura y dijo que la “campaña es malísima” en la cual “se perdieron demasiados puntos” y que se está trabajando para “dar en la tecla que debemos”.

Larriera, entrevistado en “VTV” comenzó analizando el duelo y principalmente el primer tiempo donde el equipo tuvo una magrísima labor: “es como una especie de constate y se explica en que le estamos buscando la vuelta a las cosas. Hay cuestiones de las cuales no estamos encontrando soluciones y ante eso no nos quedamos con los brazos cruzados. Asumo los riesgos y responsabilidades de los comienzos, sobre todo desde el punto de vista táctico que no llegamos a cerrar el funcionamiento que queremos”.

“Hay que optimizar los recursos humanos que tenemos, puede parecer que uno regala, pero no es así”, expresó y reflexionó sobre el once inicial con variantes en la línea final: “hay que tener alternativas en lo táctico y estratégico del plan de juego, no es la primera vez que lo hacemos y tenemos que seguir intentando. Estamos buscando tratar de tocar la tecla justa para que el equipo tenga un rendimiento mas parejo. La responsabilidad es mía y asumo esos riesgos porque estoy en un gigante y lo peor sería dormirse a los laureles”.

Mucha tela para cortar

Larriera aseguró que City Torque: “es un equipo que juega muy bien, con el mayor porcentaje de posesión del torneo y que ataca mucho. En el complemento modificamos porque quisimos hacernos más de la pelota, rescatar algunos principios que tiene el equipo y a los que quiero quiero volver”. Sobre esto detalló: “gente con buen uno por uno por los costados, circulación fluida, fuerte y con mayor asiduidad de llegadas al área. Se ganó un partido duro y sirve para seguir trabajando con confianza”.

Más tarde no dudó en argumentar: “como entrenador me tengo que desarrollar, crecer y tengo que ser más versátil, porque es lo que me exige el equipo. Cuando los resultados no se dan, ese Larriera tan sincero, honesto y que da unas conferencias fantásticas para muchos se transforma en una especie de burro. Eso no me afecta para nada porque tengo el privilegio de estar donde quiero estar”.

Y dijo sobre la aspiración de ir por el torneo: “hay que seguir ahí. Tenemos que estar siempre pendientes de la punta del Apertura, ya perdimos demasiados puntos y la verdad que es una campaña malísima. Debemos seguir intentando tocar las teclas que necesitamos, que algunos chicos del club sumen minutos, porque hay posiciones donde tenemos que encontrar soluciones y hoy por hoy, las mismas están dentro del club. Hay que mantener la senda de victorias y con eso ir por un funcionamiento que vaya creciendo en los minutos de juego”.

Y cerró reflexionando sobre los rumores que se dieron entresemana de una posibilidad para que partiera a dirigir al fútbol trasandino: “estoy feliz de estar en Peñarol. Hubo trascendidos que me sorprendieron porque estoy en el lugar que quiero y no lo digo porque ganamos. Cuando se tergiversan las cosas no me gustan. Puedo decir que estoy amargado, dolido, cuando se pierden puntos y es la verdad ¿Qué le voy a decir al hincha?”.

“Se donde estoy sentado, es una bomba Peñarol, pero es una bomba donde quiero estar” y cerró: “es el lugar más lindo del mundo y espero seguir aquí por mucho tiempo, buscando la gloria en este maravilloso club”.

