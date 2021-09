Larriera: "Se puede jugar muy bien entre área y área, pero hay que ser eficaz"

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, fue claro al señalar una y otra vez que a su equipo le faltó “eficacia” en las dos áreas para conseguir un resultado favorable ante Athletico Paranaense en la semifinal de ida de la Sudamericana en el Campeón del Siglo.

Larriera, en conferencia de prensa, señaló: “teníamos un plan para el partido que cambió un poquito por el gol al minuto y poco que recibimos, con el valor que tiene en condición de visitante”.

“Estuvimos medios groguis en un momento, logramos reponernos, tomar el control del partido, con un nivel altísimo de posesión, es cierto que un poco apurados, y con eso logramos el empate. Nos costó en su momento entrar en el partido”, expresó.

“Jugamos apurados y nos faltó tranquilidad”, volvió a repetir el entrenador mirasol y fue a más: “el gol que recibimos temprano cambio el trámite y después fue un tema de eficacia. Se puede jugar muy bien entre área y área, pero hay que ser eficaz para defender y también para atacar.

“No creo en la justicia en esto del fútbol”, aclaró más tarde y prosiguió: “tuvimos el control del partido con unas cuantas oportunidades de convertir, empatarlo y en algún momento de pasar, pero no alcanzó. Tuvimos un cúmulo de errores en el primer gol y a eso se sumó poca efectividad en el área adversaria que nos llevó a perder el partido. Por momentos jugamos en lo que mostramos en nuestra mejor versión, pero no alcanzó porque no hubo eficacia”.

Los cambios y la gente

Larriera, fue consultado por las variantes que realizó en el complemento y las fue explicando: “Trindade estaba con amarilla y en un lugar que estaba bastante complicado ya que era el núcleo, el corazón del equipo y decidimos no arriesgar la expulsión. La de Walter Gargano fue por razones tácticas y en cierta forma sanitarias, no por rendimiento”.

“Con Gaitán queríamos darle más profundidad al ataque, organización, tranquilidad en los últimos metros, distribución de pelota y que se atacará el callejón interior en asociación con Torres, Canobbio, Ceppelini y Álvarez Martínez para encontrar mayor claridad para llegar al gol”, agregó.

Y terminó analizando la ansiedad del equipo: “hay que acostumbrarse a la nueva normalidad. Jugar con público es muy positivo en algunos aspectos y a veces, si no estamos acostumbrados, nos puede acelerar o ponernos más ansiosos de lo normal o lógico”.

