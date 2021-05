Larriera: “Lo planificamos como un partido super difícil, contrario al ambiente que había”

Fútbol uruguayo

Peñarol sigue derecho en la Copa Sudamericana: doblegó 3-0 a River Plate de Asunción en el Campeón del Siglo. El Carbonero se mantuvo en la cima de las posiciones del grupo E con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Mauricio Larriera habló en conferencia de prensa sobre la victoria de su equipo: "Lo planificamos como un partido super difícil, contrario al ambiente que había. Tuve el privilegio de trabajar tres años en Paraguay y sé que ellos son muy parecidos a nosotros, a los uruguayos".

"Sabíamos que iban a realizar un juego físico. Sabíamos que tenían una gran debilidad y era la pelota parada", expresó. El Carbonero abrió el marcador tras un tiro libre que Jesús Trindade mandó al área y Gary Kagelmacher empujó la pelota adentro del arco.

A su vez, el director técnico de Peñarol agregó que las acciones de balón detenido "se están transformando en una herramienta muy importante" para su equipo.

Fabricio Formiliano dejó el campo de juego por una molestia física. Larriera aseguró que se trató de "una fatiga muscular". Además, le consultaron por qué no convocó a Carlos Rodríguez: "En el fútbol hay cosas importantes, pero la más importante es gestionar. Carlos llegó esta semana y me parecía lógico y coherente que hoy no estuviera".

Explicó el motivo que lo llevó a introducir a Agustín Canobbio, autor del 3-0 final: "Con el ingreso de Canobbio buscamos refrescar el ala derecha". Añadió: "Es un jugador que tiene gambeta, velocidad y hoy convirtió un gol.

