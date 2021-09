Laporta le marcó la cancha a Koeman: “Con el equipo que tenemos debemos ganar la Liga”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El momento deportivo del Barcelona no es para nada bueno. La salida de Lionel Messi al París Saint Germain catapultó en gran parte todo esto debido a la dura situación económica que atraviesa el Culé.

Ronald Koeman lanzó una declaración que molestó en la directiva del Blaugrana: “El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a lo deportivo, esto significa que tenemos que reconstruir la plantilla sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo”.

Continuó: “Quedar en un alto ranking en La Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para esos jóvenes talentos. Y en la Champions League no se pueden esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich debe tomarse desde esta perspectiva. En el proceso en el que nos encontramos el equipo debe ser respaldado, en palabras y en hechos. Yo sé que la prensa reconoce este proceso, no es la primera vez que ocurre en la historia del FC Barcelona.

“Contamos con vuestro apoyo en estos momentos difíciles. Nosotros, como plantilla y jugadores, estamos muy contentos con el apoyo que tuvimos de los aficionados en el partido ante el Granada”, concluyó el neerlandés.

En una jornada con las peñas barcelonista en Andalucía, Ceuta y Melilla, el presidente Joan Laporta se hizo eco de las palabras de Koeman y le respondió: “En la actualidad, vemos que el equipo no está funcionando como todos esperábamos. En este sentido, nosotros actuaremos pensando siempre en el Barca. A mí lo que no me gusta es cuando se actúa con conformismo, con cierto derrotismo, esto no lo podemos permitir desde el Barcelona”.

“Con el equipo que tenemos podemos aspirar a ganar La Liga, a mí me lo dicen los jugadores. Hay que ser optimistas, hay que trabajar. Hay que luchar día a día, porque yo creo que el éxito se consigue con el trabajo diario. Menos hablar y más hacer. Y más trabajar”, sostuvo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy