La ironía de José Fuentes sobre la candidatura de Pablo Ferrari y la respuesta de Peñarol

José Fuentes, presidente de Nacional, dialogó con el programa Punto penal de Canal 10 este domingo y entre otras cosas se refirió a la candidatura de Pablo Ferrari a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, reafirmando que su club no lo votará.

“Me puse a revisar las listas de Nacional de las últimas dos elecciones tratando de buscar algún socio que haya estado conmigo en esa lista para candidatearlo como presidente de la AUF. Estuve tentado, pero después pensé que iba a ser difícil que superara el veredicto de las redes sociales y capaz que algún periodista me preguntaba si era hincha de Nacional y tenía que decirle que no”, ironizó el máximo directivo tricolor.

Ferrari integró la lista 1891 que promovía la candidatura de Ignacio Ruglio en 2014, la última vez que Juan Pedro Damiani llegó a la presidencia de Peñarol. Los carboneros, junto a otras instituciones, apoyarán a Ferrari, de quien el actual presidente aurinegro dijo el pasado jueves no saber de qué equipo es hincha.

El directivo mirasol Gonzalo Moratorio respondió a través de Twitter a los dichos de Fuentes, achacándole que Nacional no propuso otras alternativas para pelearle la presidencia al hoy presidente, Ignacio Alonso. “¿No es más fácil decir que preferís mantener todo quietito y como está?”, agregó, y finalizó recordando una frase de Eduardo Ache: “Acordate que ‘están cuidados’”.

Jose se propusieron 5 opciones de candidatos y ninguna te gusto. No ofreciste una alternativa válida, no acompañas a los clubes históricos. No es más fácil decir que preferís mantener todo quietito y cómo está ? Acordate que “están cuidados”… https://t.co/VaPF3nWMX4