La hermana de Cristiano Ronaldo celebró el 3-0 ante el Barcelona de Messi con un posteo

El 3-0 de Juventus sobre Barcelona en el Camp Nou cortó una racha de 13 años del equipo culé ganando sus grupos de la Champions League. Por esta instancia llevaba 11 años invicto como local y 25 partidos sin perder en el global de la fase de grupos, donde cayó por última vez en 2016 (3-1 con Manchester City).

Además, el doblete de Cristiano Ronaldo emparejó su historial de duelos directos con Lionel Messi, que ya registra 36 enfrentamientos (30 clásicos españoles, tres Barcelona-Manchester United, dos Argentina-Portugal y un Barcelona-Juventus). El argentino ganó 16 y metió 22 goles, mientras que el portugués llegó a 11 triunfos y 21 tantos. Los otros nueve fueron empates

“Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 o 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival. Siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él y si le preguntas te dirá lo mismo. En el fútbol se busca la rivalidad”, dijo CR7 tras el partido.

El portugués, quien en sus 17 partidos ante Messi en el Camp Nou marcó 14 tantos contra los siete del argentino en ese escenario, mostró en sus declaraciones una corrección política que no mantuvo su hermana a la hora de manejar las redes sociales.

Elma Aveiro, la hermana del atacante lusitano de 35 años, tomó una imagen que vio por Internet y la publicó. En la caricatura puede verse a Cristiano Ronaldo festejando un gol y a Messi arrodillado a sus pies.

