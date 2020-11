La emoción incontenible de Sergio Goycochea por el fallecimiento de Diego Maradona

Fútbol Internacional

Sergio Goycochea, amigo de Diego Maradona y compañero de plantel en Argentina con el cual obtuvieron el subcampeonato en el Mundial de Italia 1990 se quebró recordando al "10" al aire en la "TV Pública"

"Goyco", que además fue conductor junto a "Pelusa" del exitoso ciclo televisivo La Noche del Diez, emitido por El Trece no pudo contener la emoción al hablar de su fraterno amigo y lo que vivió en la jornada del jueves.

"Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo así, el mismo con el que saltaba en el balcón", aseguró-

Allí se quebró y si bien trató de tomar agua como tranquilizador para seguir adelante, ya no pudo contener el llanto: "pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón", se sinceró".

"Es muy difícil expresar con palabras porque son muchos años de muchas cosas vividas, no solo de compañero de selección sino post retiro y la familia", expresó

