La denunciante de Diego García agradeció a los hinchas de Nacional por el apoyo

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La argentina Clara Bulacio, quien denunció al jugador Diego García por abuso sexual, causa que sigue su curso en la vecina orilla, agradeció a los hinchas de Nacional luego que se confirmara que el futbolista no será fichado por el club.

“Como presidente debo entender diversas manifestaciones de actores de la sociedad. Este es un tema que lo debe definir la justicia, no un club de fútbol”, dijo José Fuentes en la mañana de este martes sobre la posibilidad del fichaje y mencionó: “hemos decidido no plantearlo en directiva y darlo por terminado. A Diego García ni siquiera lo vamos a tratar en directiva como posible refuerzo”.

Esto generó repercusiones en las redes sociales y principalmente mensajes de apoyo a Bulacio que respondió agradeciendo a los tricolores: “Aportaron un montón. Gracias de parte de toda mi familia y mía por el apoyo. Justicia”.

Bulacio denunció a Diego García (cuya ficha pertenece a Estudiantes de La Plata) por abuso sexual agravado, un hecho que sucedió en febrero del 2021 y que tendrá un juicio oral próximamente.

Tiempo atrás en un descargo público que hizo en sus redes sociales, la denunciante manifestó: “primero que nada, me violaron. La palabra “complicado” le queda corta a la situación. Y la violación no vino sola, vino cargada de mil cosas y creo que no voy a poder decir todas porque pierdo la cuenta del quilombo mental que tengo pero voy a intentarlo“.

“Me olvidé lo que era mi risa de felicidad. Me olvidé lo que era disfrutar un momento. Mi ansiedad aparecía siempre. Mis recuerdos no me dejan en paz“, completó.

García, que rescindió con Patronato donde estaba cedido, había acordado su llegada a préstamo a los tricolores, algo que generó muchísima polémica y terminó sin concretarse.



FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy