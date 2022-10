La barra de Peñarol increpó a referentes, lanzó piedras y corre peligro la próxima fecha

Fútbol uruguayo

El partido entre Peñarol y Boston River el en Parque Viera fue suspendido por el árbitro Leodán González a los 86 minutos por incidentes en la tribuna que ocupada la Barra Ámsterdam, la barrabrava del Aurinegro.

En ese momento, cayó una piedra al área defendida por Santiago Silva, lo que llevó a la suspensión. Sin embargo, antes del penal del segundo gol, el juez del encuentro consultó a la seguridad si estaban dadas las garantías dadas para continuar.

A eso se le suma que en el entretiempo el ambiente ya estaba espeso, producto de la molestia de los hinchas mirasoles con sus jugadores. Esto, incluso, siguió después del término del partido.

Según informó Radio Oriental 770, barras de Peñarol comenzaron a lanzar fuegos artificiales en las afueras del recinto y tiraron piedras al ómnibus de su equipo, que ya tenía jugadores dentro. Pero, además, increparon fuertemente a referentes como Walter Gargano y Matías Aguirregaray.

Debido a esa situación, tuvo que intervenir la Guardia Republicana para que el ómnibus de Peñarol pueda salir y dirigirse a Los Aromos, donde se quedarán todos juntos, según informó Radio Sport 890.

Esto se suma a la multa de 100 unidades reajustables que recibió el club este miércoles por las bengalas y la bandera de Nacional que se vieron en la Tribuna Cataldi en el encuentro frente a Plaza Colonia.

Las tres últimas fechas no se pueden disputar con un pico o partido pendiente, por lo que se debe llamar a un Consejo de Liga para determinar lo que sucede, ya que según informó Radio Oriental 770, el árbitro estampó en el formulario que fue suspendido, no concluido. En caso de no tomar una decisión rápida, la próxima fecha corre peligro.

