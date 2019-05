La IFAB oficializó el cambio de reglas a partir del 1.° de junio y actualizó el reglamento

Fútbol Internacional

La International Football Association Borad (IFAB), organización encargada de actualizar el reglamento del fútbol, decidió en su 133 reunión anual de marzo pasado aprobar las modificaciones a las reglas y este lunes las dio a conocer de manera oficial en sus cuatro idiomas; inglés, español, francés y alemán.

El reglamento del fútbol que comenzará a regir desde el 1.° de junio ya está disponible en la web oficial de la entidad (theifab.com) en un PDF de 262 páginas. Entre la 160 y la 164 se detallan todos los cambios; algunos muy relevantes y otros que pasarán inadvertidos.

La sanción de las manos en el área en la interminable regla 12 fue actualizada, así como también la ubicación de los arqueros en los penales; sí o sí deben tener en contacto al menos un pie con la línea del arco en el momento de la ejecución, y no podrán pararse adelante ni detrás de la raya. Además, en los tiros libres los atacantes ya no podrán molestar a la barrera, de la que tendrán que pararse a un metro.

TODOS LOS CAMBIOS

Regla 1 - El terreno de juego

Se amonestará (tarjeta amarilla) a aquel miembro del cuerpo técnico que entre en el área de revisión, y se le expulsará (tarjeta roja) si accediera a la sala de video del VAR.

Regla 3 - Los jugadores

Los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego por el punto más cercano de la línea de demarcación, a menos que el árbitro les dé alguna otra indicación.

Regla 4 - El equipamiento de los jugadores

Las camisetas interiores podrán ser de varios colores o motivos, pero siempre el mismo que aparezca en las mangas de la camiseta del uniforme.

Regla 5 - El árbitro

El árbitro no podrá cambiar la decisión sobre la manera de reanudar el juego pero, en ciertas circunstancias, podrá mostrar una tarjeta amarilla o roja por un incidente sucedido con anterioridad.

Si el árbitro abandona el terreno de juego para dirigirse al área de revisión del VAR o para ordenar a los jugadores que regresen al terreno de juego, seguirá siendo posible modificar una decisión técnica y disciplinaria.

El árbitro podrá mostrar tarjeta amarilla o roja a los miembros del cuerpo técnico que no actúen debidamente. Si no fuera posible identificar al infractor, se sancionará al entrenador de mayor rango presente en el área técnica.

Si se concediera un tiro penal y el lanzador se hubiera lesionado, este podrá ser examinado o atendido y, a continuación, permanecer en el campo para ejecutar el tiro.

Regla 7 - La duración del partido

Explicación de la diferencia entre las «pausas de rehidratación» y las «pausas de refresco».

El árbitro podrá prolongar cada período de juego para recuperar el tiempo perdido debido a pausas por motivos médicos autorizadas por el reglamento de la competición, es decir, las pausas de rehidratación (no superiores a un minuto) y las pausas de refresco (entre 90 segundos y tres minutos);

Explicación

En interés de los jugadores y por su propia seguridad, si se dieran determinadas condiciones meteorológicas (temperatura y humedad altas), el reglamento de la competición podrá contemplar descansos de refresco (de un minuto y medio a tres minutos) para que descienda la temperatura corporal. No hay que confundir estas pausas con las de rehidratación (para ingerir bebidas), de un máximo de un minuto.

Regla 8 - Inicio y reanudación del juego

El equipo que gane el sorteo del campo podrá optar por realizar el saque de centro.

Balón a tierra: procedimiento.

Balón a tierra para el guardameta (si el juego se detuviera en el área penal) o para un jugador del último equipo en tocar el balón en el lugar donde se haya producido el último contacto; el resto de jugadores (de ambos equipos) deberán mantener una distancia mínima de 4 m (4.5 yd).

Regla 9 - Balón en juego

Balón a tierra si el balón toca al árbitro (o a otro miembro del cuerpo arbitral) y entra en la portería, si cambia el equipo en posesión del balón o si da comienzo un ataque.

Regla 10 - El resultado de un partido

El guardameta no podrá marcar gol en la portería contraria directamente lanzando el balón con la mano.

Regla 12 - Faltas y conducta incorrecta

Con el fin de conseguir mayor claridad y coherencia, se ha reformulado el texto relativo a la infracción por mano; ahora, se dan instrucciones claras para penalizar o no la acción de tocar el balón con la mano de forma «involuntaria».

Cometerá infracción el jugador que:

toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

recupere la posesión del balón después de que este le toque en la mano o el brazo, para luego:

marcar gol en la portería adversaria;

generar una ocasión de gol;

marque gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de forma accidental-, incluido el guardameta.

Por norma general, cometerá infracción el jugador que:

toque el balón con la mano o el brazo cuando:

la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio;

la mano o el brazo se sitúan por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue primeramente el balón, y luego toque este en la mano o el brazo.

Estas infracciones se considerarán como tales incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero. Excepto en las infracciones mencionadas, por regla general no se considerará infracción si el balón toca la mano o el brazo:

si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;

si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador;

si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio;

si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical.

El guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la mano fuera de su propia área. Si el guardameta tocara el balón con la mano en su área penal sin estar autorizado para ello, se señalará un libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria alguna

Si el guardameta fallara a la hora de jugar el balón con el pie (o intentarlo) para iniciar una jugada, después de haber recibido la pelota procedente de un saque de banda o de un pase intencionado de un compañero de equipo, el guardameta podrá recoger el balón con la mano.

Antes de mostrar una tarjeta amarilla o roja, el árbitro podrá esperar hasta la siguiente detención del juego si el equipo no infractor decide realizar un tiro libre rápido y, de este modo, generar una ocasión.

Se mostrará tarjeta amarilla en el caso de celebrar de manera antirreglamentaria la consecución de un gol, incluso aunque termine anulándose.

Lista de infracciones merecedoras de advertencia/tarjeta amarilla/tarjeta roja para los miembros del cuerpo técnico.

Las ofensas verbales se penalizarán con un libre indirecto.

Golpear un objeto con el pie se penalizará del mismo modo que lanzarlo con la mano.

Regla 13 - Tiros libres

Tras el saque de un libre indirecto, el árbitro puede dejar de hacer la señal correspondiente si está claro que no es posible marcar un gol directamente (como suele ocurrir cuando el tiro libre está motivado por un fuera de juego).

Tiros libres a favor del equipo que defiende dentro de su área penal: el balón estará en juego una vez haya sido golpeado con el pie y se mueva con claridad; además, no será necesario que salga del área penal.

Cuando tres o más jugadores del equipo defensor formen una «barrera», los jugadores del equipo atacante deberán guardar una distancia mínima de 1 m con respecto a la «barrera». Si se adelantaran, se señalará un tiro libre indirecto.

Regla 14 - El penal

Los postes, el travesaño y las redes no pueden estar en movimiento durante la ejecución de un penal, y el guardameta no podrá tocarlos ni agitarlos.

El guardameta debe tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta o sobre esta en el momento en que el lanzador golpee el balón; además, no puede situarse por delante ni por detrás de la línea.

Si se cometiera una infracción después de que el árbitro haya dado la orden de proceder con un tiro penal, pero este no llega a lanzarse, el tiro se ejecutará después de que el árbitro muestre la correspondiente tarjeta amarilla o roja.

Regla 15 - El saque de banda

Todos los adversarios deben permanecer a una distancia mínima de 2 m del lugar donde se vaya a ejecutar el saque de banda, incluso si el jugador que vaya a sacar se encuentra detrás de la línea.

Regla 16 - El saque de meta

Saques de puerta: el balón estará en juego una vez haya sido tocado y se mueva con claridad, sin que sea necesario que salga del área penal.