La FIFA aplazó dos años los Mundiales sub-17 y sub-20 que debían jugarse en 2021

Los próximos mundiales sub-17 y sub-20, que estaban previstos para el año que viene en Perú e Indonesia respectivamente, fueron postergados por la FIFA hasta 2023, dada la dificultad para realizar las fases de clasificación y los viajes respectivos, en medio de un rebrote del coronavirus en casi todo el planeta.

A raíz de esta decisión del ente rector del fútbol mundial, que en principio había evaluado pasar el Mundial sub-20 de Indonesia de mayo para para el segundo semestre y luego resolvió suspenderlo hasta 2023, una generación entera de jugadores se quedará sin participar a nivel juvenil.

La Conmebol, que en 2020 suspendió los torneos femeninos de selecciones sub-17 y sub-20 después de que quedaran cancelados los Mundiales, debe resolver ahora qué hacer con los campeonatos masculinos que estaban fijados para 2021. Por ahora se mantienen las fijaciones del Sudamericano sub-17 en Ecuador y del sub-20 en Colombia, que en principio se había postergado de febrero a junio y ahora no será clasificatorio para un Mundial.

En el caso de Uruguay, algunos de los jugadores más destacados que se perderán esta instancia son el ex Rentistas Cristian Olivera y el ex Danubio Juan Manuel Gutiérrez, hoy en Almería, o el delantero de River Plate Matías Arezo, todos nacidos en 2002. Tampoco podrá jugar en la próxima sub-20 el ex Peñarol Facundo Pellistri, nacido en 2001 y actualmente en el Manchester United.

