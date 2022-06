Fútbol uruguayo

La Copa AUF Uruguay no se transmite por "decisión de Tenfield", informó Jorge Casales

"OFI nos informó que los equipos no estaban incluidos en ningún contrato", comentó el Integrante del Ejecutivo de la AUF.

Basáñez e Ituzaingó de Punta del Este iban a protagonizar el primer partido televisado de la historia de la Copa AUF Uruguay, sin embargo, eso no se sucedió, por lo que Jorge Casales, Integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), conversó con FútbolUy sobre el tema y aseguró que "es una decisión de Tenfield".

"OFI nos informó que los equipos no estaban incluidos en ningún contrato, por lo tanto los derechos de sus equipos no estaban vendidos", explicó y afirmó: "en este caso, al estar incluido un equipo de OFI dentro del partido, capaz que no fueron a transmitir por eso", apuntó.

"Tenemos claro que en el contrato firmado, el vigente de derecho de televisión, están incluidos los equipos de Primera División, Segunda División Profesional, los de Primera División Amateur y todas las competiciones que organice la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que intervengan esos equipos", agregó Casales.

Comentó que "OFI tenía su contrato pero, aparentemente, no tenía la misma cláusula. Por eso, en este caso, no estarían cedidos los derechos para este tipo de partidos".

Confirmó que esta situación y el comunicado sobre la Liga Profesional "son cosas totalmente distintas". Sobre la LUFPRO, dijo que "es un derecho que los clubes tienen y que está consagrado en el estatuto".

"En virtud de los asesoramientos que hemos tenido, la aprobación no la ha tenido con la mayoría necesaria como para que quede ya vigente, así como sus estatutos", ahondó y siguió: "Por tanto, desde el Ejecutivo, hasta que no se cumplan determinadas condicionantes, no se va a reconocer a la Liga como tal".

Dijo que "entendemos como válido que haya un reclamo desde la otra parte. Lo que si nos llama la atención es el tenor de la intimación que se hizo hace unos diez días, donde incluía algunos términos que, realmente, nos hacía necesario contestarla".

El contrato de televisación con Tenfield finaliza el 31 de diciembre de 2025 y la AUF busca "conseguir lo mejor para todo el fútbol uruguayo, que tengan los mejores ingresos posibles".

Aseguró que "dentro de esa búsqueda de conseguir los mejores recursos para todos es que iniciamos conversaciones con la empresa y con algunos clubes que nos habían pedido la posibilidad de extender el contrato a efecto de que se aumentara el ingreso de forma inmediata".

"Esas conversaciones estaban hasta que nos llegó esta inhibición y todo eso quedó en la nada. Queremos lo mejor, sea con Tenfield, con la empresa que pague lo que creemos que vale el fútbol uruguayo o explotar de manera propia (AUF TV)", concluyó.

