Koeman dijo que no tienen muchas posibilidades de pelear por la Liga y habló sobre Suárez

La realidad del Barcelona no es para nada buena. El director técnico Ronald Koeman reconoció que el equipo la tiene bastante complicada para pelear por el título de la Liga de España: está a once puntos del Real Madrid, quien tiene dos juegos más.

"Soy un ganador y lucharemos por ello. Pero no estamos en la situación de decir que tenemos muchas posibilidades. No soy ese tipo de persona. Si queremos luchar por el campeonato, no podemos perder más. Por nuestra situación en la Liga, tengo que ser realista. Lo tenemos complicado", aseguró Koeman en la conferencia de prensa previo al juego ante el Huesca del domingo, a partir de las 17:00 horas.

El holandés volvió a hablar sobre la salida de Luis Suárez, quien lleva ocho goles con el Atlético de Madrid en la presente Liga de España: "Siempre he destacado sus cualidades y conmigo trabajó bien para tener un sitio. Pero era una decisión suya y del club".

"Además, no se puede comparar al Atlético de Madrid con nosotros. Ellos encajan pocos goles y con un gol pueden ganar los partidos. Nosotros somos un poco diferentes", agregó Koeman.

Tocó otro tema muy importante: Lionel Messi. "El Barcelona tiene un poco de dependencia de Messi. Su efectividad, su juego y su importancia ha sido muy grande para este club".

Por último, se refirió a la posibilidad de que Messi deje Barcelona a partir de junio de 2021: "Dijo que no quiere tomar la decisión ya. Es libre en cómo llevar el tema y en decidir lo que él quiera. No veo ningún problema si él no decide ya. No tenemos que estar nerviosos o preocupados. Hay que respetar su decisión".

