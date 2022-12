Klopp volvió a respaldar a Darwin Núñez y se sumó Michael Owen con un ambiguo elogio

Darwin Núñez volvió a no convertir este viernes, en lo que fue victoria del Liverpool por 2-1 sobre Leicester City, y si bien redondeó un buen partido, falló un par de chances claras y se ganó algunas críticas. Consultado al respecto, su entrenador volvió a respaldarlo.

Horas antes del encuentro, Jurgen Klopp comparó el inicio del artiguense con Robert Lewandowski, a quien dirigió en el Borussia Dortmund y “tuvo prácticas en las que no embocó ni un tiro al arco”, pero después del cotejo hizo algunas aclaraciones.

“No es demasiado justo comparar a los delanteros con Lewandowski, aunque su comienzo fue bastante oxidado, y perdía chances a lo loco en los entrenamientos. En este momento, lo importante es que tenga sus chances”, valoró el alemán.

“Veo todos los signos positivos y me gustó su multitud esta noche. Es fácil disfrutar de su juego. Es realmente difícil e indefendible (para los rivales) por momentos”, concluyó.

Durante el partido, hubo una publicación sobre Darwin Núñez de Michael Owen, quien debutó en el Liverpool en 1997 con apenas 17 años y jugó en el club hasta 2004, cuando partió hacia el Real Madrid. Luego pasó por Newcastle United, Manchester United y Stoke City, siempre en paralelo con la selección inglesa.

“Nunca vi a un jugador que haga tantas cosas buenas y tantas malas en igual medida. Con más experiencia y un buen entrenamiento, Darwin Núñez podría terminar siendo uno de los mejores del mundo. Será fascinante ver su viaje en los próximos años”, escribió Owen.

