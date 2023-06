Kevin Dawson: su presente tras rescindir con Deportivo Cali, lo que se viene y Peñarol

Fútbol uruguayo

Kevin Dawson, quien rescindió contrato con Deportivo Cali el pasado mes de mayo, se encuentra entrenando con Plaza Colonia mientras se encuentra libre. En diálogo con Fuera de juego de Radio Carve Deportiva, el arquero de 31 años explicó el momento que vive y toda la situación que vivió en Colombia.

“Hace un mes que estoy en Uruguay. Estoy tranquilo porque recién ahora se están abriendo los mercados. La decisión que tome, quiero consensuarla bien con mi familia porque no se adaptaron a Colombia y los vi sufrir. Lo económico no es lo más importante”, destacó sobre su presente.

Con respecto a su futuro, dijo: “Los ciclos se terminan y no hay que forzarlos, que es lo que pasó con Peñarol. Quiero buscar un club ordenado y que no vuelva a tener los contratiempos que tuve. A Plaza no lo descarto porque es el club de mi ciudad, el que confió en mí cuando estuve a punto de dejar el fútbol. Busco bienestar”.

Su paso por Colombia

“Ni bien llegué [a Uruguay], di una nota que hizo eco en todos lados y alunas cosas la sacaron de contexto, pero las cosas que dije fueron las que me tocó vivir”, comentó, y añadió: “Uno se puede bancar los atrasos de salarios y las malas condiciones de entrenamiento, pero ya cuando la familia está sufriendo, va inclinando la balanza a tomar decisiones”.

“Llegué a un club que está en una situación crítica desde lo económico, pero cuando firmé me dijeron que el presupuesto de 2023 estaba hecho y que contaban con la plata. Pero con el correr del tiempo, los problemas económicos comenzaron a afectar al plantel. Cada vez nos enterrábamos más en el descenso y el clima de local era cada vez más espeso. Dejaron de pagarnos y nos mentían en la cara”, siguió.

Con respecto a la decisión de rescindir su contrato, contó: “Mi familia ya había tomado la decisión de volverse a Uruguay y yo no estaba dispuesto a quedarme un semestre más, por lo que decidí rescindir. De los cinco meses que estuve, voy a cobrar solo tres. Allá quedaron molestos por mis palabras y mi forma de actuar”.

“Previo al último partido, nos hacían entrar a cada hora a la cuenta a ver si nos habían pagado, pero llegó el día del partido y no nos pagaron. Yo hablé con el entrenador de que me iba, pero un compañero, fiel a lo que se dijo el día antes de que si no pagaban no se jugaba, no se presentó, y comenzaron a decir que tanto él como yo nos habíamos ido de la concentración y que no queríamos jugar. Insultos para todos lados, como que queríamos echar para atrás al equipo”, agregó.

Los arqueros de Peñarol

Sobre el momento actual del Mirasol, del cual mira todos los partidos, según contó, y principalmente de Thiago Cardozo, dijo: “Estamos en una etapa donde te hacen un gol y la culpa es el arquero. No creo que el nivel de Thiago, como de [Jonathan] Lima, sean los responsables de los goles que recibe Peñarol”

Por último, se refirió a Randall rodríguez, con quien compartió entrenamientos en el Carbonero y que fue campeón de la Copa Libertadores y Copa del Mundo a nivel sub-20: “Nació para ser ganador tiene esa mentalidad. Cuando jugaron la anterior Libertadores sub-20 me prometió que iba a traer la copa y lo logró”.

