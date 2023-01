Juventud de Las Piedras respondió a comunicado de la Mutual y fueron duros con Alonso

Fútbol uruguayo

No se salvó nadie

Este viernes, la Mutual de Futbolistas Profesional emitió un comunicado donde expresaron su “preocupación” por las malas condiciones de los escenarios deportivos que inspeccionaron.

Debido a eso, se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y le plantearon la problemática. Uno de los recintos visitados por la Mutual fue el de Juventud de Las Piedras y su presidente, Yamandú Costa, se expresó en una carta.

“Desde que la AUF se rige por los nuevos estatutos y entre otras reformas, todas impuestas por los actuales directivos, que incluyen a integrantes de la mutual en el ejecutivo de la AUF, han ingresado al fútbol uruguayo cifras récord de dinero”, comenzó diciendo.

Sin embargo, ese dinero “nunca llegó a los protagonistas del fútbol, a los que hacen y organizan todas las actividades, que son los Clubes, tampoco ha llegado a los jugadores. Se ve que el presidente Ignacio Alonso estudió economía para la mejora de algunos, pero no del fútbol uruguayo”.

“Los ingresos por la participación de Uruguay en las Eliminatorias y en el propio mundial de Catar 2022, que generó un ingreso multimillonario a la AUF y los Clubes profesionales han recibido 0 peso. ¿Quizás el ingreso solo dio para gastos de amigos de [Ignacio] Alonso y de los directivos de la Mutual?”, destacó.

“No nos llama la atención que las “inspecciones oculares” denuncien supuestas faltas de condiciones básicas en estadios de Clubes opositores a la actual conducción de la AUF”, dijo, ya que los nombrados fueron Liverpool, Juventud de Las Piedras, Defensor Sporting, Danubio, Cerro y Fénix.

“Lamentamos esta falta de criterio y ecuanimidad con claros fines políticos por parte de los directivos de la Mutual, que no se preocupan por la situación de jugadores de fútbol que nunca cobraron en instituciones, que ellos avalan y promueven, por ejemplo, el Tanque Sisley o el Estadio Della Valle que no reúne condiciones mínimas y pagaron cientos de partidos contratados por el mismo ejecutivo de la AUF que ellos integran”, añadió.

Luego, se preguntan: “¿A dónde fue la plata de esos alquileres que no pagaron las deudas? Nos llama la atención, que por Clubes que no tienen cancha o que las que tienen son potreros, nunca la Mutual y sus directivos se preocuparon, ¿será que son de los Clubes que apoyan a este Ejecutivo? Los apoyos económicos de FIFA para mejorar la infraestructura deportiva del fútbol profesional, ¿solo vienen para los Clubes amigos de Alonso?”.

Aseguran que “la respuesta es clara, este Ejecutivo de la AUF integrado por la Mutual, dirigió fondos que son de todos los Clubes profesionales a sus instituciones aliadas, algunas de ellas multinacionales como el City Torque y otras que no sabemos que hicieron con el dinero porque en canchas no lo invirtieron. Pero a pesar de que sus condiciones de infraestructura son paupérrimas a los directivos de la Mutual no les preocupa”.

Agregan que “existe en la AUF una comisión de canchas integrada por personas de confianza de Alonso, con sueldos muy importantes, que avala el estado de los Estadios, sin embargo, ellos en recorridas periódicas no observaron faltas, “ni estado calamitoso”, “ni falta de profesionalismo en nuestros Estadios””.

“Ministerios, Policía, Bomberos, Intendencias Departamentales y todos sus equipos de técnicos y profesionales avalan el estado de nuestros espacios deportivos”, aseveran.

“Hace 12 años que Yamandú Costa es presidente del Club Juventud, recibimos un Club fundido, sin Estadio, sin espacios deportivos y hemos hecho la mayor inversión en infraestructura deportiva del País de todos los tiempos”, comenta, y ahonda: “Siempre hemos invertido pensando en dar las mejores condiciones para que nuestros, deportistas, profesionales y trabajadores tengan la mejor infraestructura posible”.

Y cierran: “Repudiamos este tipo de manejo político mediático, por parte de la directiva de la Mutual de jugadores profesionales, e invitamos a conocer y recorrer nuestras instalaciones a directivos, jugadores, prensa y público en general. De nuestra parte seguiremos invirtiendo en condiciones dignas para que nuestro fútbol profesional, sea cada vez más profesional”.

