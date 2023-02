Fútbol Internacional

Jürgen Klopp y el presente de Liverpool: “Estoy tan decepcionado que no tengo palabras”

"Hay que cambiar, esa es la cuestión", dijo el alemán: "estoy aquí otra vez y para los primeros 15 minutos no tengo explicación, lo siento”.

El entrenador del Liverpool inglés, el alemán Jürgen Klopp, aseguró tras caer 3-0 con Wolverhampton que el momento que vive el club “no lo puedo explicar” y fue claro al decir que hay que cambiar.

Los “Reds” solo ganaron uno de sus últimos siete encuentros en una racha olvidable acentuada por la cantidad de lesiones que sufrió el equipo: “hay que cambiar, esa es la cuestión. Estoy aquí otra vez y para los primeros 15 minutos no tengo explicación, lo siento” mencionó sobre ese arranque donde sufrieron dos goles.

“Son dos goles que no pueden ocurrir así, pero sucedió y perdíamos 2-0 por culpa nuestra. Deberíamos haber defendido mejor. Estuvimos pasivos en ese periodo de partido. No puedo explicarlo. No hay excusa para ello”, mencionó.

“¿La concentración durante los primeros 15 minutos? De nuevo, no puedo explicarlo. Pero esos 15 minutos no se pueden permitir”, agregó.

“Cuando empiezas así no mereces nada en un partido de la Premier League. Tenemos que cambiarlo inmediatamente en el próximo partido. Por el momento, estoy tan decepcionado y enfadado por los primeros 15 minutos que no encuentro palabras. Hemos tenido ocasiones que deberíamos haber marcado. Podríamos haber hecho el 2-1 y eso lo habría cambiado todo, estoy seguro. Los Wolves se merecen los tres puntos, sin duda”, cerró.

