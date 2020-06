Jurgen Klopp rezongó a los hinchas del Liverpool por juntarse a festejar el título

Fútbol Internacional

Los festejos por el título de liga obtenido por el Liverpool el pasado jueves, cuando Chelsea venció al Manchester City y dejó sin chances al segundo de la Premier League de alcanzar al primero, desbordaron las expectativas y ofrecieron imágenes poco felices en tiempos de coronavirus. Cientos de hinchas se reunieron en las calles para celebrar un campeonato que no conquistaban desde 1990.

El club condenó esas celebraciones a través de sus canales oficiales, y este lunes se sumó el entrenador Jurgen Klopp, quien escribió una extensa carta en el diario Liverpool Echo. En la misma ponderó a Carlo Ancelotti pese a ser el entrenador del Everton (el eterno rival), remarcó a Kenny Dalglish y a Steven Gerrard como dos personas claves para los cimientos de esta obtención, y agradeció a los fanáticos.

Pero además, pasó un rezongo para los hinchas reds. “Lo que no me gustó -y tengo que decirlo- fueron las escenas que tuvieron lugar en el Pier Head el viernes. Soy humano, y la pasión de ustedes también es la mía, pero en este momento lo más importante es que no debemos tener este tipo de reuniones públicas. Se lo debemos a los más vulnerables, a los trabajadores sanitarios que dieron tanto y a los que tanto hemos aplaudido, a las policías y a las autoridades locales. Celebrémos, pero por favor, de forma segura y en espacios privados, para que no corramos el riesgo de propagar esta terrible enfermedad por nuestra ciudad”, escribió.

“Si las cosas fueran diferentes, nada me gustaría más que celebrarlo juntos, hacer un desfile que fuera todavía más grande que el del año pasado cuando ganamos la Champions League para que todos pudiéramos disfrutar de este momento tan especial, pero sencillamente no se puede. Todos hemos dedicado mucho esfuerzo para luchar contra el COVID-19 y no podemos desperdiciarlo. Nos debemos a nosotros mismos y a los demás hacer lo correcto, y en este momento eso significa el permanecer juntos estando separados”, agregó.

“Cuando sea el momento adecuado celebraremos. Disfrutaremos este momento y pintaremos la ciudad de rojo. Pero ahora, quédense en casa el mayor tiempo posible. No es el momento para estar en el centro de la ciudad o para acercarse a las canchas de fútbol. Al comienzo de esta crisi dije que no queríamos jugar en un estadio vacío, pero si eso servía para ayudar a que una sola persona se mantuviera sana, lo haríamos sin chistar. No ha cambiado nada para tener otra opinión diferente”, concluyó.

