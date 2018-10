Julio Ribas: "No hay lugar para mí en la selección uruguaya, nunca me van a llamar"

Fútbol Internacional

"Fui campeón y logré cosas increíbles, hasta récords que aún no se han podido batir. Mi historia con Peñarol ya esta dada", dijo Julio Ribas

El entrenador de Gibraltar, el uruguayo Julio Ribas, consiguió un hito histórico con su selección al lograr los dos primeros triunfos en partidos oficiales (Armenia y Lichtenstein) con su selección, dejando atrás 22 partidos con igual número de derrotas, donde sumó en ese periplo 5 goles a favor y 124 en contra.

Ribas, entrevistado en "100% Deporte" comenzó analizando: "es un trabajo muy duro, difícil, en cuatro años y dos de estar afiliado en FIFA nunca se había podido ganar un partido. No era una situación fácil, pero confiaba muchom ya que sabía que clase de jugadores tenía para iniciar un camino bueno, lo que sucedió".

Sobre los triunfos expresó: "no pensaba podía llegar tan rápido. Los números eran demoledores, pero confiaba. Hemos creado un modelo donde los jugadores entrenan conmigo dos días a la semana y el resto en los clubes. Y eso se puede hacer porque no tiene ningún futbolista en el exterior".

Y agregó: "el resultado es la coronación de un trabajo. Se están haciendo las cosas muy bien, de forma organizada, tratando de llevar el fútbol a un nivel mejor y eso deriva en ello", dijo sobre Gibraltar.

De celeste

Consultado sobre sus posibilidades en Uruguay mencionó: "estoy viviendo a un nivel excepcional, pero uno siempre extraña a su país. Tengo mis raíces pero no pienso en eso porque tengo que estar concentrado en esta oportunidad que me dieron y es maravillosa. La vida te va dando tu lugar en el mundo, quizás perdí mi espacio en Uruguay pero gané uno maravilloso aquí".

Y al ser preguntado sobre Peñarol mencionó: "allí estuve y conté con jugadores excepcionales bajo el mandato de un presidente fuera de serie como José Pedro Damiani. Fui campeón y logré cosas increíbles, hasta récords que aun no se han podido batir. Mi historia con Peñarol ya esta dada".

Para luego hablar de la selección uruguaya: "con ella soñé toda la vida, como todo entrenador, pero sé que no me van a llamar nunca. No hay lugar para mí en la selección".

Y ahondó: "presente un proyecto de juveniles hace años que era espectacular y se termino haciendo de otra manera y nunca tuve la oportunidad, ni siquiera en ese ámbito. No hay tristeza, dolor, ni reclamo, yo me muevo por la realidad y es que nunca me van a llamar".

Sus "pichones"

Alexander Medina, Diego "Tornado" Alonso y Alejandro Lembo, son algunos jugadores que han pasado bajo su égida y se destacan en el mundo del fútbol, recalcando en cada nota la influencia de Ribas en su carrera.

"Fuimos campeones juntos y yo dejo la vida por el jugador" y recordó sobre Medina en particular: "luché por él cuando se iba en un ómnibus para abandonar el fútbol y no volver nunca más a Montevideo".

Para finalizar: "si le preguntas a cien jugadores, capaz que 101 te dicen lo mismo que ellos, el tema es que los entrenadores no los eligen los futbolistas".

