Jugadores resolvieron quién ejecutaba un tiro libre con un piedra, papel o tijera

Celtic goleó 4-1 en su visita al St. Johnstone por la fecha 25 de la Premiership escocesa, por lo que llegó a 23 triunfos y lidera con 70 puntos, nueve más que Glasgow Rangers, su escolta y máximo rival histórico.

El equipo derrotado, que ganó uno de sus últimos ocho partidos y perdió los otros siete, marcha octavo entre 12, jugará la rueda de la permanencia y fue protagonista de un hecho atípico que ya recorre el mundo.

Con su equipo 3-1 abajo en el segundo tiempo, Cammy MacPherson y Graham Carey no se ponían de acuerdo para resolver quién remataba un tiro libre. Lejos de discutir o de mostrar enojo hacia afuera, lo resolvieron con un “piedra, papel o tijera”. MacPherson, que optó por papel, remató y le pegó a la barrera.

Watch the moment Cammy MacPherson and Graham Carey played rock, paper, scissors to decide who would take a free-kick for St Johnstone ??pic.twitter.com/s8lXe04LQZ