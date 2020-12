Jugadores de PSG y Basaksehir se fueron por insulto racista del cuarto árbitro a Webó

Los jugadores del París SG y del Basaksehir turco abandonaron la cancha en el encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por supuestos insultos racistas por parte del cuarto árbitro hacia el ex delantero tricolor Pierre Webó.

El incidente ocurrió en el minuto 16, después de que el árbitro expulsara al entrenador asistente del equipo turco, el camerunés Webo.

En dicho momento el rumano Coltescu le informó al árbitro principal que debía expulsar "al negro", lo cual hizo que explotara la situación.

Los jugadores del Basaksehir y PSG, encabezados por Mbappé, se pusieron de acuerdo en que si el cuarto árbitro no se retiraba, ellos lo iban a hacer, y en definitiva fue lo que sucedió.

Miembros del banco de suplentes turco explicaron al árbitro principal, el también rumano Ovidiu Hatega, que su compatriota había llamado "negro" a uno de los miembros del equipo estambulita y que no iban a volver a jugar el partido.

Según conversaciones recogidas por los micrófonos de la televisión, Demba Ba pidió explicaciones el cuarto árbitro por el uso del término 'negro': "Cuando te refieres a un chico blanco, no le llamas 'chico blanco', sólo dices 'ese chico', así que ¿por qué te refieres a un 'chico negro' con esos términos?

El presidente del club turco Göksel Gümüsdag declaró a la televisión turca TRT Sport que sus jugadores no volverían a la cancha si el cuarto árbitro se mantiene en el puesto.

"¡El cuarto árbitro ha dicho 'negro' delante de todo el mundo! Si el cuarto árbitro es apartado del partido, volveremos a jugar. Si sigue en la cancha, entonces el Basaksehir no volverá", declaró.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1