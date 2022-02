Jugadora de las Leonas molesta con TyC por sacarla al aire como "la novia de Alario"

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este miércoles se hizo viral en redes sociales que Agustina Albertario, una de las jugadores más representativas del hockey argentino, y que juega en las Leonas, fue invitada a TyC Sports para hablar sobre ella y su carrera, pero le terminaron preguntando sobre Lucas Alario, futbolista del Bayer Leverkusen y novio de ella.

“4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera.. pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL Y de mi novio”, señaló Albertario en su cuenta personal de Twitter. “Gracias TyC por la NOTA, después les paso el Cel de Luqui así le preguntan de su CARRERA A ÉL”, siguió.

“Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire”, dijo, acompañado de una captura de la conversación por WhatsApp con la persona encargada de sacarla al aire.

Además, publicó un texto aclarando que “jamás competiría con Lucas” y que el “enojo es con la persona que me manda mensaje diciendo que me querían sacar al aire para hacerme preguntas sobre mi carrera y me encuentro con preguntas de fútbol”.

4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera.. pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL Y de mi novio.

“La pareja de ALARIO”

Gracias TyC por la NOTA, después les paso el Cel de Luqui asi le preguntan de su CARRERA A EL. https://t.co/dvXiNdyLJU — A.A (@agusalbertario) February 16, 2022

Si sos deportista, tenes 4 llamadas perdidas, te llega este mensaje sin decir que programa, pero te preguntan sobre tu carrera obvio que voy a salir al aire.

Después me encontré con otra cosa. Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire. pic.twitter.com/SeaGbjZOAi — A.A (@agusalbertario) February 16, 2022

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy