Judo: Pablo Aprahamian finalizó quinto en el Open intenacional de Lima y arañó el bronce

Pablo Aprahamian finalizó en la quinta colocación y arañó la medalla de bronce en el Open Internacional que se realizó en Lima, Perú y otorgó puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos.

Aprahamian, medalla de plata en los pasados Juegos Odesur de Cochabamba, cayó en el debut de la categoría de menos de 100 kilogramos ante el local José Luis Arroyo, lo que lo llevó al repechaje por la medalla de bronce.

Allí se cruzó con el canadiense Michael Guerault y le ganó por ippon a los 54 segundos de combate y por ende llegó a la definición por el podio.

En dicha instancia el rival fue el colombiano Carlos Garzón que se quedó con la victoria dejando al celeste en la quinta colocación.

"Sume unos buenos puntos para el ranking, pero no me voy conforme porque quería llegar a la medalla que estuvo ahí nomas", dijo Aprahamian a FútbolUy: "es una labor que me motiva para seguir creciendo para lo que viene".

El uruguayo ahora competirá el próximo fin de semana en el Open de Córdoba, donde también verá acción su hermano Mikael y luego en el de Santiago de Chile.