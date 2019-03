Judo: Mikael Aprahamian sumó buenos puntos para el ranking olímpico en Marruecos

Más deportes

El judoca Mikael Aprahamian sumo buenos puntos para el ranking olímpico clasificatorio a Tokio 2020 tras llegar a la segunda ronda en el Grand Slam internacional de Marrakech, Marruecos.

Aprahamian debutó en la categoría de menos de 81 kilogramos ante el portugués Miguel Alves al que venció por ippon, para luego caer en segunda ronda con el polaco Damian Szwarnowiecki por la misma vía.

"En un barrido a los 30 o 40 segundos cayó y la verdad que fue una buena pelea", dijo a FutbolUy el judoca de su debut y mencionó: "se dio tal cual a lo planteado y eso me genera confianza y tranquilidad en lo trabajado".

"Luego me tocó el polaco, que es quinto del mundo y con una llave en el suelo con los pies me ganó. Me voy contento porque se lograron puntos para el ranking olímpico que era mi objetivo", finalizó.

Ahora Aprahamian retornará a nuestro continente donde participará en alguna de las etapas del circuito sudamericano.

