Judo: Mikael Aprahamian busca este semestre sellar su lugar en Tokio: "voy por todo"

El uruguayo Mikael Aprahamian, con un gran cierre de año 2019, consiguió su gran objetivo de colocarse en posición de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en judo, un lugar que deberá pelear por mantener previo a la gran cita.

Nuestro compatriota de buena participación en el Grand Prix de Australia, fue medallista de oro en el Open de Camerún y de bronce en Dakar en hasta 81 kilogramos, todo al final de la pasada temporada, actuaciones que tratará de repetir en 2020.

"Termine el año bien", dijo "Mika" a FútbolUy: "ganando varias medallas en Open, algo que nunca había obtenido. Pude ganar combates en Gran Prix y buenas actuaciones".

Pero el judoca sabe que mantener la cuota continental con vistas a la cita japonesa implica preparase al máximo sin descuidar detalle: "el 2 de enero volví a España donde hice un campo de entrenamiento en Valencia y ahora estoy en Mittersill, Austria, realizando otra estadía de trabajos y puesta a punto. Es una semana a ‘puro palo', en un lugar donde hay mucho nivel para seguir creciendo".

Su calendario competitivo se inicia el próximo 25 de enero con el Gran Prix de Tel Aviv, en febrero competirá en el Gran Slam de París (junto a su hermano Pablo) y Dusseldorf: "y allí según como esté la pelea por la cuota continental iré definiendo que pasos dar".

Para llegar a Tokio por esa vía: "te puntúan los cinco mejores actuaciones. Tengo buenos resultados pero hay que empezar a mejorarlos. Hay que seguir remanda hasta mayo", fecha en la se cierra el conteo.

"Estuve muy cerca de clasificar a Río de Janeiro 2016", dijo Aprahamian recordando aquella cita donde quedó al borde del objetivo y quien participó fue su hermano: "quedé a diez puntos y al final todo se dio vuelta".

"No me gusta cantar victoria, esto es un proceso y hasta la última competición no hay nada definido", aseguró sobre el lugar de privilegio que ocupa actualmente: "estoy contento, con los pies en la tierra, intentando mejorar y mantenerme porque si no se puede perder todo".