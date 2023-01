Juanfer Quintero le respondió a periodista que criticó su forma de negociar con Junior

Fútbol Internacional

El colombiano Juan Fernando Quintero, que acabó contrato con River Plate de Argentina, se encontraba negociado con Junior de Barranquilla, de su país, pero finalmente este jueves se cayeron las negociaciones y sigue en condición de libre.

Por ese motivo, el periodista Samuel Vargas lo criticó a través de sus redes sociales: “Pésimo manejo le dio Quintero públicamente a sus negociaciones con Junior. Indelicadeza total! La desilusión es proporcional a la expectativa que él le alimentó al papá, al tío y a toda la familia ‘Tiburona’. Además, pedido desorbitado para su característica irregularidad”.

Esto hace mención a los tweets que publicó el futbolista, que se mostraba emocionado por poder jugar en Junior. Sin embargo, no se calló y le respondió directamente por Twitter.

“La próxima vez te pregunto qué tengo que hacer, vale? Me extraña de vos Samuel ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado)!! Qué lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intención, al contrario de tus comentarios!! Feliz noche”, escribió.

La proxima vez te pregunto que tengo que hacer vale ? Me extraña de vos Samuel ahora por vender un poquito le vas a tirar al más (indicado) !! Que lindo es el respeto y por favor mis trinos siempre fueron con buena intension, al contrario de tus comentarios !! Feliz noche https://t.co/qvV9Ac6co0 — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

“A disposición. Y cuando eso suceda le sugeriré, además de otro manejo comunicacional, inclinarse por la opción que le asegure titularidad, protagonismo, cercanía con la Selección, afecto popular de antemano y un salario ‘internacional’. Le suena familiar? ¡Buena noche! Y éxitos”, le respondió el periodista.

Pero Juanfer no se quedó callado: “Por si no sabes, la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. Afecto popular? Siempre he tenido y es recíproco. Irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera!! Creo que donde vengo le he ganado a la vida, no al fútbol”.

Por si no sabes la titularidad no se le asegura a nadie en el fútbol, protagonismo nunca lo he buscado. afecto popular? siempre he tenido y es recíproco. y la irregularidad? Mira el historial de 14 años de carrera !! Creo que donde vengo le he ganado a la vida ?? no al fútbol https://t.co/XKPMHg82MD — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

