Juan Pedro Damiani y el spot en el que usa a Nacional: “Es una obra espectacular”

En los últimos días salió un spot publicitario para las elecciones presidenciales en Peñarol de Juan Pedro Damiani que provocó revuelo: utiliza a Nacional para rememorar los logros y títulos que tuvo el carbonero en sus diez años como mandamás del club y el miedo a la vuelta de Diego Aguirre.

Damiani definió al spot como "una obra espectacular, sutil y hay que verlo desde el punto de vista de la creatividad". Agregó: "Lo primero que apuntamos es que no tenga violencia. Es volver a la chanza cuando nos cargábamos los hinchas de Peñarol y Nacional".

El candidato a presidente de Peñarol, en una entrevista a cien por ciento deportes en la Sport890, aseguró que "hay un mensaje claro. El adversario está afuera y no adentro. Porque los que tenemos que cargar son a los de Nacional y como ellos nos van a cargar a nosotros".

Una de las grandes críticas que recibió el spot fue que al final se ve una bandera de Nacional que dice "decano": "Las redes sociales son un bar. Ni me había fijado lo de la bufanda. No veo que en las redes sociales se haya inventado la vacuna del COVID, bajar la pobreza, dar trabajo son pura pelotudeces. Son las nuevas revistas del corazón".

"El Spot está bárbaro. A mi me encantó. Lo hice ver por varios directivos y mis hijos. Nadie me dio un pero. Lo que pasa es que todo se ve con lupa y por eso me gustaría que las redes sociales inventen algo positivo", concluyó.

Las elecciones en Peñarol serán el próximo sábado cinco de diciembre, desde las 8:30 hasta las 20:30 horas. Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 tendrá tres sedes de votación: el Palacio Peñarol, Antel Arena y el Campeón del Siglo.

