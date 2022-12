Juan Ignacio Ramírez luego de renovar: “Estoy contento por el esfuerzo que hizo Nacional”

Fútbol uruguayo

Juan Ignacio Ramírez renovó este jueves su contrato con Nacional por las próximas dos temporadas, luego de que el club le compre a Liverpool el 40% de su ficha. Debido a esto, habló con Último Al Arco de Radio Sport 890 y explicó todo lo sucedido en este proceso de renovación.

“Fueron días complicados porque, como toda negociación, va para un lado y termina cambiando todo. A lo último surgieron otras cosas, pero, por suerte, se solucionó todo y estoy contento por el esfuerzo que hizo Nacional. Me quería quedar”, comentó diciendo.

Las trabas en la negociación “fueron un poco de todo”. Influyó “el porcentaje de compra y la duración del contrato”. “Estaba firme en la decisión que había tomado, presentarme donde me tenga que presentar y no me cambiaba mucho si tenía que volver a Liverpool. Si tenía que volver, volvía”, aclaró el delantero.

“Llegar a un equipo grande cuesta mucho. Comencé a hacer goles y, en ese momento, llega Luis (Suárez), y fue complicado porque empecé a no tener minutos, que era algo lógico”, dijo, y añadió: “Nacional no solo valoró lo que hice adentro de la cancha, sino también lo que fui durante el año para el plantel, por eso hicieron un esfuerzo grande”.

A mitad de año tuvo la oportunidad de emigrar al fútbol español y “lo miraba con buenos ojos”, pero se quedó y comenzó “a sumar” desde donde le “toque”. “Más allá de que no jugué, en cuanto a aprender y adquirir cosas fue uno de mis mejores años”, agregó.

Nacional incorporó a Federico Martínez, que fue compañero suyo en Liverpool, y contó que habló con él “antes de que firmara”. “Me dijo que tratara de arreglar así volvíamos a jugar juntos. Nos entendemos muy bien en la cancha y nos vamos a sentir cómodos”, subrayó.

Sobre la situación que está viviendo Leo Coelho, aseguró que no habló con él, pero que “cada uno decide que hacer con su carrera y toma decisiones”. “Él sabrá las cosas. El tema de las amenazas, estoy un poco afuera”, siguió.

