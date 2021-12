Josema Giménez festejó a lo loco el pase a octavos y Luis Suárez subió fotos del vestuario

Aunque el Atlético Madrid le ganó 3 a 1 al Porto, un resultado que al final de cuentas parece abultado, el partido que los clasificó a la siguiente fase de la Champions League fue infartante por momentos.

Al mismo tiempo que jugaba el Atlético, también disputaban su partido el AC Milán y el Liverpool. En un momento del partido, los colchoneros iban empatando 0 a 0 y el Milan le ganaba al Liverpool, ubicando al equipo de Simeone en la última posición del grupo E.

A esto se le sumaba que en la cancha los albirrojos estaban con muchos jugadores lesionados, al punto que Kondogbia, quien suele entrar como mediocampista, apareció de zaguero. A esto se le sumó la lesión de Suárez a los 12 minutos, por quien ingresó Matheus Cunha.

Sin embargo, el equipo encontró en Griezmann la apertura del marcador y en Oblak la solidez defensiva para poder llegar a los 90 minutos con la ventaja incambiante. Fue recién en los minutos finales que Ángel Correa definió un contraataque y metió el segundo gol para el delirio de Josema que saltó y cantó en su casa durante varios minutos.

La goleada la cerró De Paul en los minutos de descuento, mientras que el Porto descontó de penal en la última jugada.

