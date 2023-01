José Luis Rodríguez viajó a Brasil para cerrar su fichaje por el Vasco da Gama

Este lunes arribó a Río de Janeiro José Luis Rodríguez, quien viajó para realizarse las pruebas médicas y firmar un contrato por las próximas cuatro temporadas con el Vasco da Gama, abandonando de esta forma a Nacional.

El equipo carioca, que tras dos años en el Brasileirão B logró el ascenso a la máxima categoría, pagará US$ 2.000.000 por la totalidad de la ficha, que es del Grupo Casal. A Nacional le quedará el 25% del lateral derecho de 25 años.

Obtuvo el Campeonato Uruguayo 2022 y se despide luego de jugar 43 partidos oficiales, en los que registró dos goles, nueve tarjetas amarillas y ninguna roja. Antes de relanzar su carrera en Nacional, el Pumita se formó en Danubio, pasó por Racing de Avellaneda y tuvo un buen segundo semestre de 2021 en Fénix.

Al llegar al aeropuerto carioca, el hombre que estuvo en la Copa del Mundo de Catar 2022, habló con el portal Ge y aseguró que está “muy feliz”.

Momento de chegada do jogador: Pumita Rodriguez, acaba de desembarcar no Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Lateral direito, 25 anos, tem: 1,85 de altura e tem a nacionalidade uruguaia pic.twitter.com/zUO8GwR8sR