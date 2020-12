José Luis Chilavert le respondió al capitán de los Pumas con su frase favorita

Fútbol Internacional

En el día en que se cumplen 26 años de su título más importante, el ex arquero paraguayo se despachó con Pablo Matera.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El rugbista Pablo Matera perdió el capitanato de Los Pumas por decisión de la Unión Argentina de Rugby este lunes, horas después de que se viralizaran unas publicaciones de neto tinte discriminatorio que realizó entre 2011 y 2013, cuando todavía no integraba el seleccionado argentino.

Una de las publicaciones se refería a los “bolivianos y paraguayos”, y explicó que “el odio” hacia las personas de esas nacionalidades “nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”. El hoy jugador del Stade Francais de París tenía por entonces 18 años.

José Luis Chilavert, el más famoso de los paraguayos, salió al cruce de los posteos de Matera, a quien le recordó que las personas nacidas en Bolivia y Paraguay son “honestas y trabajadoras, pero no racistas”. “Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país”, añadió, y cerró el tuit con su frase de cabecera: “Tu no has ganado nada”.

Sr Pablo Matera los Bolivianos y Paraguayos somos personas honestas,trabajadoras,pero No racista,usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso País,tu no has ganado nada.???????? pic.twitter.com/xSc3FwUsXV — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) December 1, 2020

El posteo se dio en el mismo día en que el ex futbolista celebra el aniversario 26 de su día más glorioso a nivel de clubes. El 1.º de diciembre de 1994 Vélez Sarsfield derrotó al Milan 2-0 en el estadio Nacional de Tokio y conquistó la Copa Intercontinental por primera y única vez.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy