Fútbol uruguayo

José Luis Chilavert: "No pienso reclamar ninguna deuda, a mí Peñarol no me debe nada"

José Luis Chilavert salió a explicar su posición tras los dichos de Marcelo De Souza en el programa "Fútbol a lo Peñarol" (Radio 10.10 AM) el cual confirmó que un grupo de jugadores reclamaran premios acordados de palabra con José Pedro Damiani por la obtención del Uruguayo del 2003 y que nunca fueron cancelados.

En el mismo programa, el paraguayo Chilavert, golero de aquel equipo, se refirió al tema (la cifra que asciende a unos 300 mil dólares) y mencionó: "escuché las declaraciones de Marcelo De Souza y no las comparto. El manifestó que Bengoechea, Cedrés y Chilavert cobraron ese premio y ninguno de los tres lo hicimos. No firmé nada, ni recibimos nada. Creo que debería chequear antes de hablar, el ni siquiera se reunió con Damiani en aquel entonces".

Chilavert confirmó que en aquel momento se "llegó a un acuerdo por el premio y recuerdo que le manifesté a Damiani que sería bueno que se plasmara por escrito y él nos dijo que su palabra era más importante que un papel. Como todos los presentes asintieron, yo me callé".

Y aclaro: "nadie ha cobrado, pero yo no tengo nada que reclamarle a Peñarol, fue una etapa pasada. No puedo reclamarle a Jorge Barrera una deuda del 2003, sería ridículo de mi parte. Ni pienso ir a buscarlo. No pienso reclamar ninguna deuda, a mi Peñarol no me debe nada.

"Pasé seis meses maravillosos de mi vida, con compañeros espectaculares y seré un eterno agradecido a la institución", finalizó diciendo.