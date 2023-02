José Fuentes: las elecciones de la AUF, la temporada de Nacional y las posibles ventas

Fútbol uruguayo

José Fuentes, presidente de Nacional, dialogó con Fuera de juego de Carve Deportiva y se refirió a las elecciones de la AUF, realizadas este jueves, confirmando la reelección de Ignacio Alonso: “Como presidente de Nacional, mi responsabilidad es llevar un poco de paz a este fútbol que está cada día más agresivo”.

“Bastante mal le hicimos al fútbol uruguayo con lo que pasó estos días de un lado y del otro. Prefiero cerrar la página e ir para adelante, hablar de fútbol y no seguir ahondando en las miserias humanas. Se hizo la elección y vamos a trabajar para que esto mejore”, añadió sobre el acto eleccionario.

Con respecto al rendimiento de Nacional en este inicio de temporada, aseguró que “ha venido evolucionando”. “El técnico tiene un conocimiento mayor de los jugadores y, si yo miro al equipo, estoy tranquilo. Me hubiese gustado que Nacional haya mostrado alguna otra mejora, y hay jugadores que están muy lejos de su nivel, pero de los cuales se puede esperar mucho”, ahondó.

“Voy a Los Céspedes, veo cómo se trabaja y cómo los jugadores reciben las indicaciones del entrenador, entonces, más tarde o más temprano, ese funcionamiento se va a empezar a ver. Hay buenos jugadores. Estamos recién en la segunda fecha, hay tiempo para mejorar”, siguió.

“Hay una ansiedad desmedida, al punto de que se cuestiona un técnico en la pretemporada”, destacó, y agregó: “El año pasado, a esta altura, estábamos peor y el hincha quería que echemos a [Pablo] Repetto. Si yo me manejara por lo que dicen cuatro o cinco hinchas, es imposible. Esta directiva tiene claro a dónde va. Si vamos a buscar un técnico, le vamos a dar tiempo”.

Sobre el plantel, dijo que Gastón Pereiro “es un jugador que, a medida que pasen los partidos, va a adquirir el nivel que conocíamos. Hay que esperar”. “Está feliz. El último mes le pasaron muchas cosas y eso influye. Está rindiendo un 20% de lo que puede rendir”, añadió.

“Si mañana aparece un oferta” por Sergio Rochet, “que a él le seduzca”, Nacional “no le hará problemas” porque “ha demostrado una adhesión muy grande”. Con respecto a Franco Fagúndez, comentó que por menos de US$ 8.000.000 no se va: “Desearía que no llegue una oferta ahora, pero si llega la vamos a aceptar”.

