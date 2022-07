Fútbol uruguayo

José Fuentes: “Suárez no cerró ninguna posibilidad y Nacional también es una posibilidad”

Tras intercambiar algunos mensajes con Luis Suárez en los últimos días, José Fuentes, presidente de Nacional, finalmente dialogó con el máximo goleador histórico de la selección uruguaya respecto a la posibilidad de que retorne al club de sus amores. “Tuve una charla muy linda, muy afectuosa y muy cordial”, contó el máximo directivo tricolor al programa ‘Último al arco’ de Sport 890.

“No era necesario, pero en esa charla Luis ratificó su amor incondicional por Nacional. Me encontré con una persona que quiere mucho a Nacional. Eso está clarísimo. Estuvimos hablando de muchas cosas y él no cerró ninguna posibilidad. Hoy lo que necesita es competir y por su personalidad es un animal competitivo. Necesita competir para llegar bien al Mundial con la selección”, reveló.

“Tiene varias ofertas de clubes europeos. Para cualquier jugador esos clubes serían un paso enorme. Lo que sucede es que él, después de haber estado en la elite, no quiere que parezca un retroceso en su brillante carrera profesional en Europa. Tiene ofertas y es claro que necesita competir. Su objetivo es llegar bien al Mundial y estar en forma”, reiteró Fuentes.

“Él está barajando la posibilidad de Nacional”

El presidente de Nacional percibió también que “lo otro importante para él es su familia”, que “lo quiere ver feliz y compitiendo” y será “decisiva a la hora de definir dónde Luis quiere seguir”. “Yo le hice ver todo lo bueno que sería para Nacional y para él estar en un club como el nuestro, que lo va a cuidar y arropar, y con el Complejo Celeste a 10 minutos y compitiendo”, añadió.

“Fue una charla muy linda y quedé muy contento. Me encontré con la humildad de los grandes. Quedamos en seguir conversando de esta manera cordial, sin presionar nada. Simplemente que él vaya pensándolo y meditándolo. Le dejé claro que Nacional es su casa y para Nacional sería una alegría enorme que él pudiera estar con nosotros”, agregó, y dijo que “no fue necesario” hablar de lo “dolido” que dijo haberse sentido Suárez por no recibir mensajes de su club de origen cuando River Plate de Argentina le manifestó su interés.

“Mi idea es la posibilidad de tener una estrella del fútbol mundial, un ídolo, deleitándonos unos meses en Nacional. Todo lo que esté a mi alcance lo seguiré haciendo”, dijo, y valoró que Suárez “no cerró ninguna posibilidad”. “Está evaluando todas las posibilidades y me quedó la impresión de que Nacional también es una posibilidad”, reveló, y pidió a los hinchas “no pasarse para el otro lado ni generar una expectativa que no es tal”.

“En ningún momento fue una charla de sí o no. Él está barajando la posibilidad de Nacional en el sentido de que me dijo que no cierra ninguna posibilidad. Está claro que necesita competir y que su prioridad es el Mundial. También está claro su amor por Nacional”, indicó Fuentes, y aclaró que “en ningún momento, ni por asomo, se habló de temas económicos”, ya que “si Luis vuelve a Nacional va a ser por amor”.

